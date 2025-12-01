Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лион
  3. Лион "разпердушини" десет "канарчета"

Лион "разпердушини" десет "канарчета"

  • 1 дек 2025 | 00:05
  • 227
  • 0
Лион "разпердушини" десет "канарчета"

Лион победи Нант с класическото 3:0 в домакинството си от 14-ия кръг на Лига 1. "Хлапетата" стигнаха до трите точки през второто полувреме с голове на Абнер Винисус в 51-вата и Мартин Сатриано в 70-ата и 77-ата минута. Това обаче стана и благодарение на червения картон за Жуниор Муанга в 42-рата минута, който остави "канарчетата" с 10 души на терена за цялата втора част.

Нант успяваше да бъде равностоен на Лион през първата част, но ключовият момент в мача дойде в 40-ата минута, когато Муанга вдигна високо крака си и изрита Ханс Хатебур в областта на рамото. Първоначално съдията даде само жълт картон за това действие и наказанието изглеждаше справедливо, тъй като играчът на Нант бе с гръб към противника и не го видя, че и той посяга към топката. Тогава обаче се намеси ВАР, който привика рефера да прегледа повторение на ситуацията и той промени решението си и извади директен червен картон.

През второто полувреме Лион се възползва от численото си предимство и в 51-вата минута откри резултата. Удар на Тейлър Мортън се отби от гредата, но топката стигна в Абнер Винисиус, който я прати в мрежата.

В 70-ата минута резултатът бе удвоен. Топката бе пратена в наказателното поле, Павел Сулц я свали с глава за Мартин Сатриано, който с ножичен удар я прати във вратата.

В 77-ата минута отново Мартин Сатриано бе в прегръдките на съотборниците си. Той бе изведен в наказателното поле и от труден ъгъл успя отново да порази вратата за крайното 3:0.

Нант можеше да направи загубата си по-почетна, но техен гол бе отменен в 86-ата минута заради нарушение.

С тази победа Лион прекъсна лошата си серия без успех и с 24 точки излезе на 6-ото място в класирането. За Нант обаче проблемите продължават, като отборът е в опасната зона на 16-ата позиция с 11 точки.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Слот: Има чувство на облекчение, изиграхме мача така, както исках

Слот: Има чувство на облекчение, изиграхме мача така, както исках

  • 30 ное 2025 | 19:34
  • 2075
  • 0
Бетис зашлеви Севиля в прекъснато от феновете дерби

Бетис зашлеви Севиля в прекъснато от феновете дерби

  • 30 ное 2025 | 19:13
  • 9177
  • 1
Димитър Митов пак заключи вратата си и Абърдийн триумфира

Димитър Митов пак заключи вратата си и Абърдийн триумфира

  • 30 ное 2025 | 19:00
  • 1265
  • 0
Втора поредна победа измъкна Брест от зоната на изпадащите

Втора поредна победа измъкна Брест от зоната на изпадащите

  • 30 ное 2025 | 18:51
  • 1036
  • 0
Хамбургер се върна към победите и с човек по-малко удари драматично Щутгарт

Хамбургер се върна към победите и с човек по-малко удари драматично Щутгарт

  • 30 ное 2025 | 18:44
  • 1091
  • 0
Брайтън се изкачи до петото място след успех и реванш срещу Нотингам Форест на "Сити Граунд"

Брайтън се изкачи до петото място след успех и реванш срещу Нотингам Форест на "Сити Граунд"

  • 30 ное 2025 | 18:35
  • 2074
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Любо Пенев се бори за живота си в Германия

Любо Пенев се бори за живота си в Германия

  • 30 ное 2025 | 22:56
  • 60745
  • 66
"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

  • 30 ное 2025 | 19:23
  • 100264
  • 600
След пореден неуспех Реал Мадрид сдаде върха на Барселона

След пореден неуспех Реал Мадрид сдаде върха на Барселона

  • 30 ное 2025 | 23:56
  • 11479
  • 217
Стратегически гаф на Макларън подари победа в Катар на Макс Верстапен

Стратегически гаф на Макларън подари победа в Катар на Макс Верстапен

  • 30 ное 2025 | 19:29
  • 46412
  • 46
Ливърпул понадигна глава, след като Слот взе важни решения, а Исак се отпуши

Ливърпул понадигна глава, след като Слот взе важни решения, а Исак се отпуши

  • 30 ное 2025 | 17:58
  • 39325
  • 34
Десет от Челси измъкнаха геройско равенство срещу Арсенал

Десет от Челси измъкнаха геройско равенство срещу Арсенал

  • 30 ное 2025 | 20:29
  • 22711
  • 185