Лион "разпердушини" десет "канарчета"

Лион победи Нант с класическото 3:0 в домакинството си от 14-ия кръг на Лига 1. "Хлапетата" стигнаха до трите точки през второто полувреме с голове на Абнер Винисус в 51-вата и Мартин Сатриано в 70-ата и 77-ата минута. Това обаче стана и благодарение на червения картон за Жуниор Муанга в 42-рата минута, който остави "канарчетата" с 10 души на терена за цялата втора част.

Нант успяваше да бъде равностоен на Лион през първата част, но ключовият момент в мача дойде в 40-ата минута, когато Муанга вдигна високо крака си и изрита Ханс Хатебур в областта на рамото. Първоначално съдията даде само жълт картон за това действие и наказанието изглеждаше справедливо, тъй като играчът на Нант бе с гръб към противника и не го видя, че и той посяга към топката. Тогава обаче се намеси ВАР, който привика рефера да прегледа повторение на ситуацията и той промени решението си и извади директен червен картон.

През второто полувреме Лион се възползва от численото си предимство и в 51-вата минута откри резултата. Удар на Тейлър Мортън се отби от гредата, но топката стигна в Абнер Винисиус, който я прати в мрежата.

В 70-ата минута резултатът бе удвоен. Топката бе пратена в наказателното поле, Павел Сулц я свали с глава за Мартин Сатриано, който с ножичен удар я прати във вратата.

В 77-ата минута отново Мартин Сатриано бе в прегръдките на съотборниците си. Той бе изведен в наказателното поле и от труден ъгъл успя отново да порази вратата за крайното 3:0.

Нант можеше да направи загубата си по-почетна, но техен гол бе отменен в 86-ата минута заради нарушение.

С тази победа Лион прекъсна лошата си серия без успех и с 24 точки излезе на 6-ото място в класирането. За Нант обаче проблемите продължават, като отборът е в опасната зона на 16-ата позиция с 11 точки.

Снимки: Imago