Илия Петков, Георги Татаров и Гротадзолина със 7-а поредна загуба в Италия

Националите Илия Петков, Георги Татаров и техният Юаса Батери (Гротадзолина) записаха 7-а поредна загуба от началото на сезона в италианската Суперлига. Възпитаниците на Масимилиано Ортензи паднаха като домакини на Газ Сейлс Блуенерджи (Пиаченца) с 0:3 (14:25, 15:25, 18:25) в двубой от 7-ия кръг на първенството, игран тази вечер.

Така Гротадзолина продължава да е на последното 12-о място във временното класиране без победа и с една единствена спечелена точка до момента. В следващия 8-и кръг Петков, Татаров и съотборниците им са гости на гранда Модена. Срещата е в неделя (30 ноември) от 19,00 часа българско време.

Илия Петков започна като титуляр, но бе сменен във втория гейм на Марко Пелакани. Петков завърши с едва 2 точки (50% ефективност в атака - -4).

Георги Татаров пък влезе като резерва за домакините в първия гейм и се отчете с 3 точки (43% ефективност в атака - -3).

Единственият с двуцифров актив за Гротадзолина беше Джулио Магалини с 10 точки (1 блок, 53% ефективност в атака и 42% позитивно посрещане - +1).

За тима на Пиаченца най-полезен бе Робертланди Симон с 16 точки (3 блок, 3 аса и 91% ефективност в атака - +11) за победата и напълно заслужено беше обявен за MVP на мача. Алесандро Боволента добави 12, а Ефе Мандърачъ и Джанлука Галаси реализираха по 11 точки за успеха.

ЮАСА БАТЕРИ (ГРОТАДЗОЛИНА) - ГАЗ СЕЙЛС БЛУЕНЕРДЖИ (ПИАЧЕНЦА) 0:3 (14:25, 15:25, 18:25)

ГРОТАДЗОЛИНА: Марко Фаласки, Амир Голзадех 9, Джулио Магалини 10, Микеле Федрици, ИЛИЯ ПЕТКОВ 2, Драган Станкович 3 - Андреа Маркизио-либеро (ГЕОРГИ ТАТАРОВ 3, Мануеле Маркиани, Марко Пелакани 1, Лазар Копривица)

Старши треньор: МАСИМИЛИАНО ОРТЕНЗИ

ПИАЧЕНЦА: Паоло Поро 2, Алесандро Боволента 12, Ефе Мандърачъ 11, Лукаш Бергман 8, Робертланди Симон 16, Джанлука Галаси 11 - Доменико Паче-либеро (Франческо Компарони 2, Йорис Седдик, Лука Лорети-либеро)

Старши треньор: ДАНТЕ БОНИНФАНТЕ.

Снимки: legavolley.it