Защитник на Ланс получи двойна фрактура на крак по време на тренировка

Защитникът на Ланс Жонатан Гради получи двойна фрактура на десния си крак по време на тренировка, съобщи пресслужбата на клуба.

„След като получи фрактура на тибията и фибулата по време на тренировка, защитникът ще се подложи на операция и ще отсъства няколко месеца. Клубът изразява своята непоколебима и искрена подкрепа за играча“, се казва в съобщението на Ланс.

Jonathan Gradit sévèrement blessé.



Victime d'une fracture du tibia-péroné à l'entraînement, le défenseur subira une opération et sera absent pendant plusieurs mois. L'ensemble du club apporte son soutien, fidèle et chaleureux, à son numéro 24.



Jo, force à toi, notre lion 🙏 — Racing Club de Lens (@RCLens) November 28, 2025

33-годишният Гради е в тима от лятото на 2019 г. Той е изиграл десет мача в Лига 1 този сезон, без да отбележи гол. Ланс е трети в първенството с 28 точки след 13 мача.

Снимки: Gettyimages