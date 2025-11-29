Популярни
  Защитник на Ланс получи двойна фрактура на крак по време на тренировка

  29 ное 2025
Защитникът на Ланс Жонатан Гради получи двойна фрактура на десния си крак по време на тренировка, съобщи пресслужбата на клуба.

„След като получи фрактура на тибията и фибулата по време на тренировка, защитникът ще се подложи на операция и ще отсъства няколко месеца. Клубът изразява своята непоколебима и искрена подкрепа за играча“, се казва в съобщението на Ланс.

33-годишният Гради е в тима от лятото на 2019 г. Той е изиграл десет мача в Лига 1 този сезон, без да отбележи гол. Ланс е трети в първенството с 28 точки след 13 мача.

Снимки: Gettyimages

