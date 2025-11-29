Защитник на Ланс получи двойна фрактура на крак по време на тренировка

Защитникът на Ланс Жонатан Гради получи двойна фрактура на десния си крак по време на тренировка, съобщи пресслужбата на клуба.
„След като получи фрактура на тибията и фибулата по време на тренировка, защитникът ще се подложи на операция и ще отсъства няколко месеца. Клубът изразява своята непоколебима и искрена подкрепа за играча“, се казва в съобщението на Ланс.
33-годишният Гради е в тима от лятото на 2019 г. Той е изиграл десет мача в Лига 1 този сезон, без да отбележи гол. Ланс е трети в първенството с 28 точки след 13 мача.
Снимки: Gettyimages