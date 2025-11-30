Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Дея спорт излъга Берое след петгеймова драма

Дея спорт излъга Берое след петгеймова драма

  • 30 ное 2025 | 20:44
  • 503
  • 1

Отборът на Дея спорт (Бургас) записа изключително драматична 3-а победа за сезона в efbet Супер Волей. Воденият от Георги Димитров тим буквално излъга като гост Берое 2016 (Стара Загора) и надделя с 3:2 (25:19, 26:24, 24:26, 22:25, 15:13) в среща от 7-ия кръг на първенството, играна тази вечер пред около 400 зрители в зала "Иван Вазов".

Така бургазлии са на 7-о място във временното класиране с 3 победи, 4 загуби и 9 точки, с колкото е и 6-ият Пирин (Разлог), но с по-добро геймово съотношение. Берое остава на 5-а позиция с 3 победи, 3 загуби и 10 точки.

В следващия 8-и кръг Дея спорт е домакин на Локомотив Авиа (Пловдив) в събота (6 декември) от 19,00 часа. Старозагорци пък ще гостуват на Монтана в петък (5 декември) от 18,00 часа.

Над всички за Дея спорт бе Валентин Братоев с 21 точки (1 блок, 3 аса, 57% ефективност в атака и 59% позитивно посрещане - +12) за победата. Хади Шуркаби добави 9, а Цветелин Цветанов и резервата Георги Бъчваров се отчетоха с по 8 точки за успеха.

За домакините от Берое Пламен Шекерджиев реализира 20 точки (2 блока, 1 ас, 45% ефективност в атака и 57% позитивно посрещане - +8), а Велизар Чернокожев добави 17 точки (47% ефективност в атака - +6), но и това не помогна за победата.

