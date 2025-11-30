Популярни
  Димитър Митов пак заключи вратата си и Абърдийн триумфира

Димитър Митов пак заключи вратата си и Абърдийн триумфира

  • 30 ное 2025 | 19:00
  • 584
  • 0
Димитър Митов пак заключи вратата си и Абърдийн триумфира

Димитър Митов запази нова суха мрежа и неговият Абърдийн постигна нова победа в елита на Шотландия, след като срази Ливингстън с 1:0 като гост в мач от 14-тия кръг. Българският страж спаси и трите точни изстрела на съперника, а на отсрещната врата съотборникът му Ники Девлин беше точен в 80-ата минута за оказалото се единствено попадение.

Митов заключи вратата си и преди седмица при успеха със същото 1:0 и над лидера Хартс. Той не допусна гол в още два от последните шест мача на “доновете”, като през този период е инкасирал само две попадения.

Победата сега придвижи Абърдийн до седма позиция, като освен това тимът е с мач по-малко.

