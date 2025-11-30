Популярни
Левски разгроми Септември със 7:0 и възстанови аванса си от осем точки на върха
Хамбургер се върна към победите и с човек по-малко удари драматично Щутгарт

  • 30 ное 2025 | 18:44
  • 567
  • 0
Хамбургер ШФ взе изключително драматичен успех с 2:1 над Щутгарт в мач от 12-тия кръг на Бундеслигата. Новаците в Бундеслигата бяха останали с човек по-малко, но въпреки това резервата Фабио Виейра донесе победата им в продължението на мача (90+4’).

Така Хамбургер се върна към победите в първенството след като нямаше успех в предишните пет мача и с трите точки се изкачи на 13-а позиция. Щутгарт пък остава на 6-о място и пропусна да намери място в топ 4.

Наставникът на Щутгарт Себастиан Хьонес бе направил някои ротации в състава си след успеха с 4:0 над Го Ахед Ийгълс в Лига Европа през седмицата. Така Хамбургер започна по-добре и поведе в 17-ата минута, когато след впечатляващ индивидуален рейд Александер Рьосинг изведе Роберт Глатцел, който пък с прецизен удар матира Александер Нюбел - 1:0 за домакините.

Постепенно обаче Щутгарт поизравни играта и в крайна сметка възстанови равенството в 55-ата минута. Тогава стражът на Хамбургер Даниел Хойер Фернандеш не се намеси добре след далечен изстрел на влезлия от пейката Джейми Левелинг, а друга резерва - Дениз Ундав, бе най-бърз и с добавка направи 1:1.

Последните десетина минути на срещата предложиха още по-интересни моменти. Първо в 80-ата минута голмайсторът Ундав можеше да вкара втория сил в мача, но пропусна, излязъл сам срещу Фернандеш. Малко след това Александер Рьосинг получи втория си жълт картон в мача за нарушение срещу Йоша Вагноман и бе изгонен.

Въпреки че остана с човек по-малко обаче, Хамбургер не се предаде и успя да изтръгне драматичен успех. В последните секунди на мача последва опасна контраатака за домакините и резервата Фабио Балде напредна след добър пробив, като намери друг играч, влязъл от пейката - Фабио Виейра, който матира Нюбел и направи 2:1 за огромна радост на феновете на “Фолкспаркщадион”.

Снимки: Imago

