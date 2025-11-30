Деби Фъргюсън-Маккензи се присъедини към треньорския щаб на Red-Line

Трикратната олимпийска медалистка и Деби Фъргюсън-Маккензи, която е работила като помощник-треньор в университета в Кентъки, се завърна у дома и ще споделя своя опит в леката атлетика с клуба Red-Line Athletics Track Club като треньор по спринт.

Фъргюсън-Маккензи е една от най-уважаваните атлетки в историята на леката атлетика в страната.

Преди да се завърне в родината си, тя беше помощник-треньор в отбора по лека атлетика на университета в Кентъки от 2018 г. под ръководството на бахамския главен треньор Роландо Грийн.

След завръщането си у дома тя се свързва с главния треньор на Red-Line Athletics Тито Мос който я насърчава да допринесе с опита си в клуба.

Фъргюсън-Маккензи коментира решението си да се присъедини към Red-Line Athletics за предстоящия лекоатлетически сезон.

"Исках да бъда заета и докато си търсех работа, той се свърза с мен и ме попита дали искам да дойда и да помагам, така че реших да му съдействам“, каза тя.

"Той беше първият, който попита... така че го направих, за да поддържам ума си активен и да бъда полезна. Така стигнах до мястото, където бях, и получих стипендия, така че се опитвам да помогна на това поколение да получи възможност за стипендии.“

Снимки: Gettyimages