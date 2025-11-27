Сангаре първи в две любопитни класации

Родните защитници трябва най-много да се притесняват от нападателя на Левски Мустафа Санагаре, пише „Мач Телеграф“. Той има най-големи шансове от останалите си конкуренти, за да вкара гол. Причината е, че бележи най-често от всички в efbet Лига. На всеки 113 минути.

Самият той обаче се похвали с още една положителна статистика. Санrape е и най-ефективен сред националите на Мали, които играят в Европа. В класацията се гледат всички отбелязани голове от началото на сезона. Ето и как изглежда тя:

1. Мустафа Сангаре, Левски, 9 гола, 20 мача, 0,45 попадения на мач

2. Гаусоу Диаките, Лозана, 9 гола, 21 мача, 0,42

3. Сори Диаро, Хаугесунд, 6, 21, 0,28

4. Нене Дьорделес, Фенербахче, 5, 24, 0,20

5. Абубакар Б. Конте, Дила Гори, 5, 41, 0,12

6. Османе Диавара, Алтах, 4, 14, 0,28

7. Сибири Кейта, Милсами, 4, 23, 0,17

8. Камару Думбиа, Брест, 3, 9, 0,33

9. Ласин Симайоко, Оксер, 3, 13, 0,23

10. Мамаду Диара, Шериф, 3, 18, 0,16