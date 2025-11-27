Бала: Решението да дойда в Левски бе най-важното в кариерата ми

Крилото на Левски Евертон Бала получи награда за играч на 16-ия кръг. Представянето му в гостуването на Монтана и двете попадения му донесоха приза. Бразилецът сподели, че се чувства много добре на "Герена" и идването му при "сините" е било най-важното в кариерата му до момента.

"Много съм щастлив от наградата, надявам се да има още подобни, но най-вече се надявам, че ще има отборни такива в лицето на титла. Всеки кръг доказваме, че сме добре подготвени. Това е целта да завоюваме отличия. Най-голямата промяна е Хулио Веласкес. Той смени чипа, както се казва в Бразилия. Ръководството също положи усилия да подсили състава", започна Бала.

"Може би от мачовете в Европа си повярвахме, но промяната се усеща и по-рано. Освен добрия полусезон мисля, че изпращаме и добра календарна година. Има промяна в манталитета и начина на мислене. Много искам да продължи по същия начин и в следващата календарна година. Със сигурност идването ми за постоянно в Левски е най-важното ми решение в кариерата до момента. Първо бях под наем и исках да се адаптирам възможно най-бързо. След като този период приключи, мисля, че показвам постоянство. Веласкес започна да ме използва на различни позиции и да извади най-силното от мен", каза Бала.