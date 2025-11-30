Веласкес взе 20 футболисти за мача със Септември (София)

Група от 20 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за мача от 17-ия кръг на efbet Лига срещу Септември (София). Двубоят на стадион „Георги Аспарухов“ е в неделя, 30 ноември от 17:30 часа. От списъка на "сините" отсъстват Радослав Кирилов и Карл Фабиен, които се възстановяват от травми.

Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Вендерсон Цунами, Акрам Бурас, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Марин Петков, Евертон Бала, Фабио Лима, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.