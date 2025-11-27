Популярни
  Левски
  2. Левски
  3. Тимове от елита на Турция се прицелиха в Светльо Вуцов

Тимове от елита на Турция се прицелиха в Светльо Вуцов

  • 27 ное 2025 | 09:16
  • 532
  • 1

Турски клубове също проявяват интерес към вратаря на Левски Светослав Вуцов, съобщават медии в страната. 23-годишният страж е попаднал в полезрението на елитни тимове, които следят изкъсо изявите му и могат да изпратят оферти за него още през зимата.

Левски тренира без Ради Кирилов и Карл Фабиен
Левски тренира без Ради Кирилов и Карл Фабиен

Силните игри на Светослав Вуцов с екипа на Левски привлякоха доста погледи на чуждестранни клубове. Вратарят бе предизвикал силен интерес в два нидерландски отбора - елитните Утрехт и Твенте. Техни скаути наблюдаваха двата плейофа на Левски за влизане в Лигата на конференциите срещу друг местен представител – A3 Алкмаар. Ентусиазмът на въпросните тимове обаче се е охладил, след като около стража избухна скандал в националния отбор. Вуцов се оплака от лошо отношение от страна на новия селекционер Александър Димитров и щаба му. Треньорите обаче контрираха, че Светослав е нарушил на два пъти вътрешния правилник и затова са му били наложени санкции според него. А както е известно, всякакви подобни информации смущават бъдещи купувачи. В крайна сметка Вуцов се отказа за момента от представителния тим.

На „Герена“ обаче засега нямат никакви намерения да приемат оферти за стража, като едва ли такава от турски клуб ще удовлетвори и претенциите им. В южната ни съседка посочват, че откупната му клауза е в размер на около 2 милиона лева. Вуцов се превърна в един от стълбовете на тима, а Хулио Веласкес и наставникът на вратарите Божидар Митрев на няколко пъти похвалиха работната му етика.

През кампанията вратарят не е пазил само в един двубой – в 1/16-финалите за купата, в които бе победен с 3:0 като гост втородивизионният Хебър. Тогава дебют за Левски направи Мартин Луков. Светослав има на сметката си 24 двубоя във всички турнири, в които запази мрежата си суха в 11 от тях.

