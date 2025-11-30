Популярни
  Антон Синапов и Мария Здравкова завършиха 17-и в единичната смесена щафета от Световната купа

  30 ное 2025
Антон Синапов и Мария Здравкова завършиха 17-и в единичната смесена щафета от Световната купа

Българската единична смесена щафета, в състав Антон Синапов и Мария Здравкова, завърши на 17-о място в първото състезание за сезона в Световната купа по биатлон. Родните представители финишираха на 3:21.8 минути от победителя Швеция, а челната тройка допълниха Норвегия и Франция.

Синапов откри състезанието със стабилно ски бягане и стрелба в средата на таблицата, след което Здравкова загуби само една позиция. Вторият пост при мъжете обаче бе по-труден и България се смъкна до 17-а позиция, която се оказа и крайната за отбора.

Синапов и Здравкова допуснаха общо десет грешки в стрелбата, докато победителите Себастиан Самуелсон и Ела Халварсон направиха четири. Втори бяха норвежците Стурла Легрейд и Марен Киркайде, а французите Фабиан Клод и Камил Бене завършиха трети.

Втората от общо три единични смесени щафети е насрочена за 24 януари в Чехия. По-късно днес в Йостерзунд ще бъде проведена и първата класическа смесена щафета на 4 по 6 км.

Снимки: Gettyimages

