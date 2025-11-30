Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Никол Окоро: Искам да развалим сметките на Марица

Никол Окоро: Искам да развалим сметките на Марица

  • 30 ное 2025 | 13:45
Никол Окоро започна своя втори сезон в женския ни отбор. Едва на 17 години тя се откроява като една от най-талантливите волейболистки не само в ЦСКА, но и в България. Не случайно бе в състава на националния отбор, който спечели световната титла при 19-годишните.

Окоро изрази надежда, че този сезон „червените“ ще развалят сметките на Марица на вътрешната сцена. „Радвам се, че след загубата от Левски, в последните два мача с ЦПВК и Драгоман играхме по-добре, имахме повече самочувствие и бяхме по-сплотени. Благодарна съм и за възможността да бъда в основния състав. Надявам се да покажа надграждане и да напредвам, да се отблагодаря за този шанс с добра игра. Дано да го направя още в следващия двубой с Марица. За нас мачът с Левски вече е в миналото. Той ни послужи като тласък, подейства ни мотивиращо и вярвам, че извлякохме поуките от него. Със сигурност ще се опитаме да се противопоставим максимално на Марица и се надявам да им развалим сметките накрая и да вземем поне Купата на България“, сподели пред клубния ни сайт Никол.

Окоро говори с вълнение и за церемонията на Българска федерация волейбол, в която взе участие във вторник. Тя бе наградена заедно със съотборничките си за златния медал от Световното първенство.

„Не можех да повярвам, че седя до всички тези легенди и ни награждават редом до тях. Беше приятно и е много хубаво, че бива оценявано. Вълнувах се, защото не се случва всеки ден подобно преживяване“.

А относно амбициите, Никол заяви: „Още ми е рано да гледам към женския национален отбор, но се надявам, че и това ще се случи. Искам там също да се поздравим с големи успехи. Това е една от целите ми в дългосрочен план. В краткосрочен – да вземем реванш от Левски и да се борим с Марица за първото място“.

