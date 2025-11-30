Популярни
  Никола Меицов се класира седми в турнира на сабя за кадети на Световната купа по фехтовка в Тунис

  30 ное 2025 | 12:17
Никола Меицов се класира на седмо място в турнира на сабя за кадетина Световната купа по фехтовка в Хамамет (Тунис). В надпреварата се включиха 51 спортисти от 16 държави, а за България играха Никола Меицов и Константин Атанасов.

Меицов излезе от групите с четири победи и една загуба. В елиминациите възпитаникът на фехтовален клуб Свечников игра директно във втори кръг, където победи индивидуалния неутралния спортист Арсений Лазарев с 15:9. В срещата за място сред най-добрите осем Меицов надделя над Олег Баландин (неутрален) с 15:11. В двубоя за място на полуфиналите българинът отстъпи пред Аштън Сен Хон Оуу от Сингапур с 11:15 и завърши седми.

Константин Атанасов преодоля групите с три успеха и две поражения. В елиминациите възпитаникът на фехтовален клуб Младост отстъпи във втория кръг пред Андрей Аусянкин (неутрален) със 7:15 и се класира на 24-о място.

В турнира на девойките Виктория Витлиемова се нареди 33-а, а Мариела Георгиева е 56-а. Състезанието събра 159 сабльорки от 28 държави. За България на пътеките излязоха шест момичета, като Мая Антонова завърши 94-а, Моника Николова - 129-а, Ева Нарлийска - 132-а, а Ива Власева дели в крайното класиране 137-138 място с Надин Ахмед Бен Хадж от Тунис.

Витлиемова излезе от групите с пет победи от пет срещи. В първия кръг на елиминациите възпитаничката на фехтовален клуб Младост отстрани Йелин Зу от Австралия с 15:14. В двубоя за място сред най-добрите 32 Витлиемова отстъпи пред Бенедета Станьони от Италия с 4:15 и завърши 33-а.

Мариела Георгиева записа в групите три победи и три загуби. В елиминациите възпитаничката на фехтовален клуб Пловдив БГ победи Раниа Фержани от Тунис с 15:10. В срещата за място сред най-добрите 32 Георгиева отстъпи пред Жана Филипова (неутрална) с 9:15 и остана 56-а.

В надпреварата на младежите се включиха девет българи. От тях, в конкуренцията на 185 състезатели, най-добре се представи Симеон Далеков, който раздели 33-34-о място с Пол Рувиер от Франция. Николай-Томас Георгиев е 44-и, Димитър Тончев - 57-и. Никола Господинов се класира 65-и, Станимир Пелов е 75-и.

