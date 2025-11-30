Кош със сирената на Сиакам донесе победата на Индиана над Чикаго в НБА

Паскал Сиакам вкара победен кош със сирената и завърши с 24 точки и девет борби за успеха на Индиана Пейсърс над Чикаго Булс със 103:101 в среща от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

Тре Джоунс от Булс изравни 7,5 секунди преди края на мача, преди Сиакам да пробие през двама защитници в последната атака и да вкара за втората поредна победа на Пейсърс.

Бенедикт Матюрин допринесе с 19 точки за Индиана.

Антъни Едуардс отбеляза 39 точки за победата на Минесота над Бостън със 119:115 в Минеаполис. Джулиъс Рандъл добави 16 точки и девет борби за Тимбърулвс, които прекъснаха серия от три поредни загуби.

За Бостън се отличи Джейлън Браун, който бе най-резултатен в мача с 41 точки.

Майлс Бриджис отбеляза 10 от своите 35 точки в продължението за успеха на Шарлът над гостуващия Торонто със 118:111, слагайки край на серията от девет победи на Раптърс.

Кон Кнупел добави 20 точки, Колин Секстън - 18 точки, а ЛаМело Бол - 14 точки за Хорнетс, които спечелиха втория си пореден мач след серия от седем загуби.

Янис Адетокунбо отбеляза 29 точки и достигна до границата от 21 000 точки в кариерата си, за да изведе Милуоки до убедителна победа над гостуващия Бруклин със 116:99, слагайки край на серията им от седем загуби.

Ей Джей Грийн добави 15 точки с 5 от 7 стрелби от тройката, а Боби Портис вкара 13 от пейката за Бъкс.

Никола Йокич бе най-полезен с 26 точки, 10 асистенции и девет борби, а Тим Хардуей-младши изравни най-доброто си представяне за сезона с 23 точки за победата на Денвър над Финикс със 130:112 за седмата поредна победа на Нъгетс като гост.

Джими Бътлър III и Гари Пейтън II завършиха с дабъл-дабъл в отсъствието на звездата Стеф Къри и изведоха Голдън Стейт до победа над Ню Орлиънс със 104:96 в Сан Франциско.

