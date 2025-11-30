Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Кош със сирената на Сиакам донесе победата на Индиана над Чикаго в НБА

Кош със сирената на Сиакам донесе победата на Индиана над Чикаго в НБА

  • 30 ное 2025 | 11:14
  • 340
  • 0
Кош със сирената на Сиакам донесе победата на Индиана над Чикаго в НБА

Паскал Сиакам вкара победен кош със сирената и завърши с 24 точки и девет борби за успеха на Индиана Пейсърс над Чикаго Булс със 103:101 в среща от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

Тре Джоунс от Булс изравни 7,5 секунди преди края на мача, преди Сиакам да пробие през двама защитници в последната атака и да вкара за втората поредна победа на Пейсърс.

Бенедикт Матюрин допринесе с 19 точки за Индиана.

Антъни Едуардс отбеляза 39 точки за победата на Минесота над Бостън със  119:115 в Минеаполис. Джулиъс Рандъл добави 16 точки и девет борби за Тимбърулвс, които прекъснаха серия от три поредни загуби.

За Бостън се отличи Джейлън Браун, който бе най-резултатен в мача с 41 точки.

Майлс Бриджис отбеляза 10 от своите 35 точки в продължението за успеха на Шарлът над гостуващия Торонто със 118:111, слагайки край на серията от девет победи на Раптърс.

Кон Кнупел добави 20 точки, Колин Секстън - 18 точки, а ЛаМело Бол - 14 точки за Хорнетс, които спечелиха втория си пореден мач след серия от седем загуби.

Янис Адетокунбо отбеляза 29 точки и достигна до границата от 21 000 точки в кариерата си, за да изведе Милуоки до убедителна победа над гостуващия Бруклин със 116:99, слагайки край на серията им от седем загуби.

Ей Джей Грийн добави 15 точки с 5 от 7 стрелби от тройката, а Боби Портис вкара 13 от пейката за Бъкс.

Никола Йокич бе най-полезен с 26 точки, 10 асистенции и девет борби, а Тим Хардуей-младши изравни най-доброто си представяне за сезона с 23 точки за победата на Денвър над Финикс със 130:112 за седмата поредна победа на Нъгетс като гост.

Джими Бътлър III и Гари Пейтън II завършиха с дабъл-дабъл в отсъствието на звездата Стеф Къри и изведоха Голдън Стейт до победа над Ню Орлиънс със 104:96 в Сан Франциско.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Дончич за мачовете с Далас: Винаги ще бъдат специални!

Дончич за мачовете с Далас: Винаги ще бъдат специални!

  • 30 ное 2025 | 04:58
  • 1758
  • 0
Берое Стара Загора спечели първа победа след оспорван мач срещу Монтана 2003

Берое Стара Загора спечели първа победа след оспорван мач срещу Монтана 2003

  • 29 ное 2025 | 20:41
  • 720
  • 0
Съблекалнята на Партизан е напълно разцепена – Обрадович и половината отбор в конфликт

Съблекалнята на Партизан е напълно разцепена – Обрадович и половината отбор в конфликт

  • 29 ное 2025 | 14:29
  • 1074
  • 0
Ето кой срещу кого на 1/4-финалите за Купата на НБА

Ето кой срещу кого на 1/4-финалите за Купата на НБА

  • 29 ное 2025 | 13:03
  • 1093
  • 0
Георги Глушков уважи специално тържество по случай 80 години баскетбол в Димитровград

Георги Глушков уважи специално тържество по случай 80 години баскетбол в Димитровград

  • 29 ное 2025 | 11:45
  • 785
  • 0
Мемфис се справи с Клипърс, Атланта пречупи Кливланд

Мемфис се справи с Клипърс, Атланта пречупи Кливланд

  • 29 ное 2025 | 11:37
  • 804
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Славия и Добруджа

11-те на Славия и Добруджа

  • 30 ное 2025 | 11:25
  • 1094
  • 5
Данило донесе легендарен триумф на Фламенго в Копа Либертадорес

Данило донесе легендарен триумф на Фламенго в Копа Либертадорес

  • 30 ное 2025 | 01:11
  • 23232
  • 17
Левски ще си връща осемте точки преднина с едно наум срещу създаващия му проблеми Септември

Левски ще си връща осемте точки преднина с едно наум срещу създаващия му проблеми Септември

  • 30 ное 2025 | 07:38
  • 10408
  • 106
Ще успее ли Ландо Норис да реализира първия си мач пойнт във Формула 1?

Ще успее ли Ландо Норис да реализира първия си мач пойнт във Формула 1?

  • 30 ное 2025 | 08:05
  • 6132
  • 1
Хьогмо и Лудогорец трябва да продължат победната серия

Хьогмо и Лудогорец трябва да продължат победната серия

  • 30 ное 2025 | 07:55
  • 4534
  • 29
Съдбоносно гостуване за Слот в Лондон

Съдбоносно гостуване за Слот в Лондон

  • 30 ное 2025 | 07:27
  • 5552
  • 4