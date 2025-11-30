Млад швейцарски тенисист обяви, че е гей

Швейцарският тенисист Мика Брунолд (21 години, 307 ATP), който е в началото на спортната си кариера, обяви в събота, 29 ноември, че е гей и беше поздравен от важни имена в световния тенис за смелостта да направи публична своята сексуална ориентация.

Роден на 2 октомври 2004 г. във Винтертур, Швейцария, Мика Брунолд заема 307-о място в световната ранглиста, като най-доброто му класиране е 289-о място през август тази година. Високият 1,91 метра играч все още не е дебютирал в ATP тура на сингъл, но има 2 мача на двойки.

Този уикенд Брунолд разкри, че е гей, чрез публикация в Instagram, която събра почти 4000 харесвания, някои от които от важни имена в тениса, като Дарън Кейхил, бившият треньор на Симона Халеп.

"Здравейте, днес искам да споделя нещо лично с вас. Като професионален тенисист, прекарах безброй часове, работейки върху играта си, тялото си и психиката си. През всичко това, едно от най-важните неща, които научих, е, че успехът на корта не е само физическа способност – той е свързан с откриването на твоята личност и с това да бъдеш автентичен.Много мислих как да говоря за това. И въпреки че не винаги е било лесно, да се крия и да се преструвам, че съм нещо, което не съм, никога не е било опция.Е то защо чувствам, че е време да се отворя и да споделя с вас, че съм гей. Да си гей не означава просто да обичаш същия пол – означава да се сблъскваш с неща, за които повечето хора никога не трябва да мислят. Страхът да не бъдеш приет, натискът да мълчиш, усещането, че си различен. Но аз пораснах. И съм горд с това кой съм днес. Споделям това с вас, за да направя крачка за себе си, но и защото вярвам, че за това не се говори достатъчно в спорта. Вярвам, че в идеален свят няма да има нужда да правим подобни съобщения.Дълбоко съм благодарен на всички, които ме подкрепиха. Без вас никога нямаше да бъда човекът, който съм днес", пише Мика.

Ева Лис, Виктория Голубич и Дестини Аява бяха сред тенисистките, които поздравиха Брунолд за публичното обявяване на сексуалната му ориентация, докато Ким Клайстерс, бивша номер едно в света на сингъл и двойки, му коментира с емотикон сърце.

Мика Брунолд има 3 ITF титли на сингъл и една на двойки.

Снимки: Imago