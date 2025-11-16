Популярни
Струмска слава с нова победа у дома

  • 16 ное 2025 | 09:10
Струмска слава с нова победа у дома

Победа с 2:0 записа отбора на Струмска Слава над гостите от Пирин (Разлог) в среща от 17-ия кръг в Югозападната Трета лига. Срещата започна със ставане на крака, минута мълчание и тихи аплодисменти в памет на бившия футболист на Струмска Слава от 80-те и началото на 90-те години - Румен Марков (Мусте), който почина през седмицата.

С началото на мача момчетата на Стефан Гошев започнаха с трайно владение на топката и домакински натиск. В средата на първото полувреме Любомир Тодоров намери с мек пас Александър Аспарухов във вратарското поле, който засече топката но тя мина близко до лявата греда на вратаря Иван Димитров. Последва доста неприятен момент в мача , след като Дейвид Джоров получи контузия в капачката на коляното и бе закаран мигновенно в болница, а на негово място в игра влезе Георги Янев. Александър Аспарухов отне топката в наказателното поле на гостите и намери Милен Войнов който беше оставен непокрит във вратарското поле и стреля, но ударът му мина в страни от вратата.

В самия край на полувремето Дани Начев от границата на наказателното поле стреля, топката рикошира в крак на защитник от гостите и придоби парабола с която прехвърли вратаря Димитров, срешна напречната греда и тупна на голлинията от където защитник я изчисти. Втората част започна отново с трайно владение на топката за "Славата" и домакински натиск, докато гостите от Разлог се защитаваха много добре и организирано, и опитваха да контраатакуват.

Атаките на "Славата" не спираха и след пас към капитанът Аспарухов той добре отклони топката фронтално срещу вратата на пътя на връхлитащия Георги Мариянов който отбеляза за 1:0 Четири минути след първия гол, Струмска Слава отбеляза и втори гол. До него се стигна след като Милен Войнов с хубав рейд между защитниците на Пирин Разлог влезе в наказателното поле и опита удар, но топката стигна до Георги Мариянов който хладнокръвно отбеляза за крайното 2:0 за Струмска Слава. Следващата събота пред Славата предстои отново домакинство, като този път противник ще бъде отбора на Германея (Сапарева Баня).

