  Тодор Симов: Мачовете в Европа и у нас са много различни

Тодор Симов: Мачовете в Европа и у нас са много различни

  30 ное 2025 | 10:02
Тодор Симов: Мачовете в Европа и у нас са много различни

Треньорът на Ботев Враца Тодор Симов посочи, че двубоите от родното първенство нямат нищо общо с тези от евротурнирите и по този начин не вкара допълнително напрежение в състава си преди гостуването на Лудогроец. В първия двубой между двата тима врачани загубиха в сетния миг под Околчица след автогол на Антоан Стоянов. Отборът пристига в Разград след загуба то Славия с 0:1 у дома, като в последните четири двубоя редува победа с поражение.

„Мачовете в евротурнирите са много различни от тези в българското първенство. Няма какво толкова да кажа преди двубоя, трябва да се говори след изиграването им. Не ми се коментира Лудогроец и треньорската смяна. Това си е тяхна грижа, гледам какво се случва в Ботев Враца. Не ни интересуват противниците“, заяви Симов пред „Тема Спорт“.

„В последния кръг допуснахме неприятна загуба от Славия. Но този мач вече е отминал и гледаме към предстоящите, а сега наред е този с Лудогорец. Все още има какво да се желае от отбора ни. Работим в тази насока и след всеки изминат мач нещата да стават по-добре“, добави още той.

