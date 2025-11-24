Популярни
  Тодор Симов: Отборът, който доминира днес, беше Ботев

  • 24 ное 2025 | 19:54
  • 593
  • 0

Наставникът на Ботев (Враца) Тодор Симов говори след загубата на своя тим от Славия. Врачани отстъпиха с 0:1 у дома.

“Изцяло мисля, че хората, които са гледали мача, видяха, че отборът, който доминира, беше Ботев. Във футбола и това нещо го има - една грешка по-сериозна и противникът те наказва. Мога да им честитя само победата. Днес на терена видях само един отбор, който владее инициативата.

Липса на късмет има в отбора, малшанс в някои ситуации, грешки в последната третина. Факторите и моментите, които решиха мача, бяха много.

Основното нещо, което направихме, е контролът на топката. Сменяхме фронта на атаката бързо. Славия трябваше да сменя постройката си, за да ни противодейства. Нещото, което търсим, е бързата игра и да владеем инициативата. Днес го направихме перфектно. Единственото негативно е резултатът.

Лично мое мнение е като селекционен процес имаме доста недостатъци. Нямаме изявени нападатели и това ни е проблемът. Днешният мач го видяхме. Създадохме положения, но не вкарахме.

Да ви кажа честно, не мисля, че чак толкова много точки имаме. Равностойно е първенството. Спокойствие ми дава играта на отбора и начина, по който тренираха момчетата. Страхотно тренират, представят се добре. Надявам се тези загуби да са ни в полза от гледна точка да коригираме грешките.

Срещу всички силни отбори всеки футболист иска да се докаже. Следващия мач в неделя отиваме в Разград и мисля, че ще спечелим някоя точка там”, заяви Симов.

