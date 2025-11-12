Струмска слава отстрани Оборище за Купата на АФЛ

Победа с 2:0 над Оборище (Панагюрище) записа отбора на Струмска слава в полуфинален двубой от турнира за Купата на Аматьорската Футболна Лига от зона "Югозапад".

Първата интересна ситуация в срещата беше за гостите, като след центриране от свободен удар топката стигна до Алекс Кръстанов, който стреля в ръцете на Йордан Димитров. Последваха равностойни минути, в които играта се развиваше в средата на терена. Добро подаване между Даниел Начев и капитанът Александър Аспарухов изведе първия на дъгата на наказателното поле, но ударът му мина на сантиметри от страничната греда. Отново Аспарухов изведе на стрелкова позиция, този път Чавдар Христов, който от малък ъгъл стреля, но вратаря на Оборище Мартин Станчев спаси. В края на полувремето беше и най-чистата ситуация за Оборище, като след контраатака Петко Петков излезе на стрелкова позиция и стреля но Йордан Димитров спаси ударът му.

Девет минути след началото на втората част Струмска слава поведе в резултата, след като Александър Аспарухов изведе зад защитата на гостите Милен Войнов, който с добро центриране намери връхлитащия Дейвид Джоров и той с глава откри резултата - 1:0.

Дани Начев подхвана контра атака от собствената половина и стигна пред наказателното поле на Оборище, където изведе Дейвид Джоров на стрелкова позиция, но ударът на Джоров мина встрани от вратата. Момчетата на Стефан Гошев държаха инициативата и добре разиграваха топката. Влезлият на почивката Мартин Вълчинов бе оставен сам в наказателно поле на "Славата" и стреля но вратаря Димитров спаси. В края на мача Струмска Слава получи правото да изпълни наказателен удар, след като Александър Аспарухов получи пас и навлезе в наказателното поле, където вратаря Станчев го фаулира.

С изпълнението на наказателния удар се нагърби голмайсторът през сезона за "Славата" Александър Аспарухов и реализира в долния десен ъгъл на вратаря Станчев за 2:0, с което оформи крайния резултат. В оставащите минути срещата се доигра без нищо интересно пред двете врати.

След тази победа отбора на Струмска Слава ще се изправи срщу Ботев (Ихтиман) във финален двубой, който трябва да определи представителя на зона Югозапад във финалната четворка на турнира за Купата на АФЛ.

За отбора от Радомир предстои ново предизвикателство от надпреварата в Югозападната Трета лига, като гост на стадион "Христо Радованов" тази събота ще бъде Пирин (Разлог).