Юнайтед трябва да победи Палас, за да не се отдалечи прекалено от Европа

Кристъл Палас ще посрещне Манчестър Юнайтед в мач от Премиър лийг на 30 ноември 2025 г. Двубоят ще започне в 14:00 часа на стадион "Селхърст Парк". Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Робърт Джоунс. Това е важен мач и за двата отбора, които се стремят да подобрят позициите си в класирането на английския елит.

Кристъл Палас се представя впечатляващо този сезон, заемайки шестата позиция в Премиър лийг с 20 точки след 12 изиграни мача. "Орлите" имат солидна защита с едва 9 допуснати гола и 16 отбелязани. От друга страна, Манчестър Юнайтед се намира на 12-то място с 18 точки от същия брой срещи, като "червените дяволи" са отбелязали 19 гола, но са допуснали също толкова. Само две точки делят двата отбора, което прави предстоящия двубой особено важен - домакините могат да затвърдят позицията си в топ 6, докато гостите имат шанс да се изкачат в горната половина на таблицата с евентуална победа.

Кристъл Палас идва с променливи резултати в последните си пет мача. Отборът претърпя загуба в последната си среща от Страсбург с 2:1 в Лига на конференциите на 27.11.2025 г. Преди това "орлите" постигнаха убедителна победа като гост срещу Уулвърхамптън с 0:2 в Премиър лийг (22.11.2025). Палас завърши наравно 0:0 с Брайтън (09.11.2025), а преди това записа две последователни победи – 3:1 срещу АЗ Алкмаар в Лига на конференциите (06.11.2025) и 2:0 срещу Брентфорд в първенството (01.11.2025). Манчестър Юнайтед, от своя страна, идва след загуба с 0:1 от Евертън в Премиър лийг (24.11.2025), последвана от две поредни равенства – 2:2 с Тотнъм (08.11.2025) и 2:2 с Нотингам Форест (01.11.2025). Преди това "червените дяволи" записаха две впечатляващи победи – 4:2 срещу Брайтън (25.10.2025) и 1:2 като гост срещу Ливърпул (19.10.2025). Двата отбора заемат съответно шеста и дванадесета позиция в класирането, което прави предстоящия мач решаващ за амбициите им.

В историята на директните сблъсъци между двата отбора, Кристъл Палас демонстрира впечатляващо превъзходство в последните години. В последните пет срещи "орлите" имат четири победи и едно равенство срещу Манчестър Юнайтед. Последният им двубой се състоя на 2 февруари 2025 г., когато Кристъл Палас победи с 0:2 като гост на "Олд Трафорд" в мач от Премиър лийг. Преди това, на 21 септември 2024 г., двата отбора завършиха 0:0 на "Селхърст Парк". Особено впечатляваща беше победата на Палас с 4:0 на 6 май 2024 г. на собствен терен. Единствената победа за Манчестър Юнайтед в последните пет срещи дойде в турнира за Карабао Къп на 26 септември 2023 г., когато "червените дяволи" се наложиха с 3:0. Тази статистика показва, че Кристъл Палас се е превърнал в неудобен съперник за Манчестър Юнайтед в последните години.

Исмаила Сар се очертава като звездата на Кристъл Палас в този сезон. Сенегалският крилен нападател, роден през 1998 г., демонстрира изключителна скорост и технически умения, които го правят постоянна заплаха за противниковите защити. Неговите пробиви по фланга и способността му да създава голови положения са ключови за офанзивната игра на "орлите". От другата страна, Брайън Мбеумо се утвърждава като един от най-важните играчи за Манчестър Юнайтед. Камерунският нападател, който се присъедини към отбора това лято, вече се доказва като ценно попълнение с голове и асистенции. Неговата универсалност в атака и способността му да играе на различни позиции в предни линии го правят трудно предвидим за противниковите защитници. Двубоят между тези двама играчи може да се окаже решаващ за крайния изход от мача.