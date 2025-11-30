Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Кристъл Палас
  3. Юнайтед трябва да победи Палас, за да не се отдалечи прекалено от Европа

Юнайтед трябва да победи Палас, за да не се отдалечи прекалено от Европа

  • 30 ное 2025 | 07:08
  • 1213
  • 0

Кристъл Палас ще посрещне Манчестър Юнайтед в мач от Премиър лийг на 30 ноември 2025 г. Двубоят ще започне в 14:00 часа на стадион "Селхърст Парк". Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Робърт Джоунс. Това е важен мач и за двата отбора, които се стремят да подобрят позициите си в класирането на английския елит.

Кристъл Палас се представя впечатляващо този сезон, заемайки шестата позиция в Премиър лийг с 20 точки след 12 изиграни мача. "Орлите" имат солидна защита с едва 9 допуснати гола и 16 отбелязани. От друга страна, Манчестър Юнайтед се намира на 12-то място с 18 точки от същия брой срещи, като "червените дяволи" са отбелязали 19 гола, но са допуснали също толкова. Само две точки делят двата отбора, което прави предстоящия двубой особено важен - домакините могат да затвърдят позицията си в топ 6, докато гостите имат шанс да се изкачат в горната половина на таблицата с евентуална победа.

Кристъл Палас идва с променливи резултати в последните си пет мача. Отборът претърпя загуба в последната си среща от Страсбург с 2:1 в Лига на конференциите на 27.11.2025 г. Преди това "орлите" постигнаха убедителна победа като гост срещу Уулвърхамптън с 0:2 в Премиър лийг (22.11.2025). Палас завърши наравно 0:0 с Брайтън (09.11.2025), а преди това записа две последователни победи – 3:1 срещу АЗ Алкмаар в Лига на конференциите (06.11.2025) и 2:0 срещу Брентфорд в първенството (01.11.2025). Манчестър Юнайтед, от своя страна, идва след загуба с 0:1 от Евертън в Премиър лийг (24.11.2025), последвана от две поредни равенства – 2:2 с Тотнъм (08.11.2025) и 2:2 с Нотингам Форест (01.11.2025). Преди това "червените дяволи" записаха две впечатляващи победи – 4:2 срещу Брайтън (25.10.2025) и 1:2 като гост срещу Ливърпул (19.10.2025). Двата отбора заемат съответно шеста и дванадесета позиция в класирането, което прави предстоящия мач решаващ за амбициите им.

В историята на директните сблъсъци между двата отбора, Кристъл Палас демонстрира впечатляващо превъзходство в последните години. В последните пет срещи "орлите" имат четири победи и едно равенство срещу Манчестър Юнайтед. Последният им двубой се състоя на 2 февруари 2025 г., когато Кристъл Палас победи с 0:2 като гост на "Олд Трафорд" в мач от Премиър лийг. Преди това, на 21 септември 2024 г., двата отбора завършиха 0:0 на "Селхърст Парк". Особено впечатляваща беше победата на Палас с 4:0 на 6 май 2024 г. на собствен терен. Единствената победа за Манчестър Юнайтед в последните пет срещи дойде в турнира за Карабао Къп на 26 септември 2023 г., когато "червените дяволи" се наложиха с 3:0. Тази статистика показва, че Кристъл Палас се е превърнал в неудобен съперник за Манчестър Юнайтед в последните години.

Исмаила Сар се очертава като звездата на Кристъл Палас в този сезон. Сенегалският крилен нападател, роден през 1998 г., демонстрира изключителна скорост и технически умения, които го правят постоянна заплаха за противниковите защити. Неговите пробиви по фланга и способността му да създава голови положения са ключови за офанзивната игра на "орлите". От другата страна, Брайън Мбеумо се утвърждава като един от най-важните играчи за Манчестър Юнайтед. Камерунският нападател, който се присъедини към отбора това лято, вече се доказва като ценно попълнение с голове и асистенции. Неговата универсалност в атака и способността му да играе на различни позиции в предни линии го правят трудно предвидим за противниковите защитници. Двубоят между тези двама играчи може да се окаже решаващ за крайния изход от мача.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Спалети потвърди лоша новина за Влахович

Спалети потвърди лоша новина за Влахович

  • 30 ное 2025 | 06:31
  • 1873
  • 0
От Лацио изригнаха след мача с Милан и не се появиха на пресконференцията

От Лацио изригнаха след мача с Милан и не се появиха на пресконференцията

  • 30 ное 2025 | 06:01
  • 3571
  • 0
Масимилиано Алегри разкри защо е бил изгонен и колко важен е Рабио за отбора

Масимилиано Алегри разкри защо е бил изгонен и колко важен е Рабио за отбора

  • 30 ное 2025 | 05:44
  • 2597
  • 0
Меси задмина Пушкаш!

Меси задмина Пушкаш!

  • 30 ное 2025 | 05:03
  • 2230
  • 4
Ветераните Меси и Алба асистираха на младите надежди за голов рецитал, класирал Интер Маями на финал в МЛС!

Ветераните Меси и Алба асистираха на младите надежди за голов рецитал, класирал Интер Маями на финал в МЛС!

  • 30 ное 2025 | 04:29
  • 7655
  • 7
Мениджърът на Брентфорд след поредния гол на Тиаго: Не е нормално футболисти от българското първенство да имат такъв отпечатък

Мениджърът на Брентфорд след поредния гол на Тиаго: Не е нормално футболисти от българското първенство да имат такъв отпечатък

  • 30 ное 2025 | 03:23
  • 5309
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Данило донесе легендарен триумф на Фламенго в Копа Либертадорес

Данило донесе легендарен триумф на Фламенго в Копа Либертадорес

  • 30 ное 2025 | 01:11
  • 16233
  • 17
Левски ще си връща осемте точки преднина с едно наум срещу създаващия му проблеми Септември

Левски ще си връща осемте точки преднина с едно наум срещу създаващия му проблеми Септември

  • 30 ное 2025 | 07:38
  • 4406
  • 35
Ще успее ли Ландо Норис да реализира първия си мач пойнт във Формула 1?

Ще успее ли Ландо Норис да реализира първия си мач пойнт във Формула 1?

  • 30 ное 2025 | 08:05
  • 1929
  • 0
Хьогмо и Лудогорец трябва да продължат победната серия

Хьогмо и Лудогорец трябва да продължат победната серия

  • 30 ное 2025 | 07:55
  • 2304
  • 4
Четвърта поредна победа или издънка срещу последния за Славия

Четвърта поредна победа или издънка срещу последния за Славия

  • 30 ное 2025 | 07:15
  • 1643
  • 2
Съдбоносно гостуване за Слот в Лондон

Съдбоносно гостуване за Слот в Лондон

  • 30 ное 2025 | 07:27
  • 1449
  • 0