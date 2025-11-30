Категорична победа на Алис Робинсън в САЩ

Популярни
  30 ное 2025 | 02:36
Алис Робинсън спечели доминантна победа в гигантския слалом за Световната купа в алпийските ски в Копър Маунтин, САЩ, с което се превърна в състезателката с най-много първи места в историята извън държави от Европа и Северна Америка. Това бе пети успех за скиорката от Нова Зеландия, която изпревари сънародничката си и натурализирана австрийка Клаудия Рийглер, която кара за последно през 2002.

"Беше невероятно. Бях готова на всичко. В първия манш усещах всичко под контрол, а във втория бях в режим на спасяване. Не бях толкова уверена и се гордея от това, което постигнах. Доверих се на инстинкта си. След Зьолден имаше разочарования и трябваше пак да се докажа, но това се случва в ските", каза тя след състезанието.

Робинсън беше начело в първия манш с 0.29 секунди пред шведката Сара Хектор и още три десети пред австрийката Юлия Шайб. След състезанието новозеландката заяви, че се чувства много уверена на бързата настилка в Колорадо, но това се промени на сенчестите участъци във втория. Тя влезе в склона догонвайки Шайб, но се представи безупречно и завърши с общо време 1:58.91 минути - 59.03 и 59.88 секунди.

Шайб в крайна сметка финишира втора, след като допусна две грешки във второто си спускане. Трета остана норвежката Теа Луизе Стиернесунд, която също водеше във втория манш за кратък период от време.

Лидер в генералното класиране остава американката Микаела Шифрин, която днес нямаше ден и завърши на 14-о място с пасив от 2.08 секунди от първата позиция. Тя е с 268 точки и 50 повече от албанката Лара Колтури, а трета е Шайб с 88 пасив. Именно последната обаче е начело в гигантския слалом със 180 точки и 48 пред Робинсън, както и 75 повече от Стиернесунд.

