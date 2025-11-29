Верстапен: Чувствах се по-добре в квалификацията, но...

Макс Верстапен се класира трети в квалификацията за утрешната Гран При на Катар и заяви след нейния край, че се е чувствал по-добре в колата си спрямо спринтовата фаза на уикенда на „Лусайл“.
Все пак световният шампион отчете, че дори и с това подобрение той е имал възможността да натиска толкова здраво, колкото му се е искало, защото болидът на Ред Бул все още известни лимитации. Колкото до състезанието утре, Верстапен отчете, че това трето място му предоставя известни възможности за по-добро класиране.
„Квалификацията беше малко по-добре. Все още бяхме доста далеч. Чувствах се по-добре, но все още имаме лимитации, които не ни позволяват да натискам по-здраво. Но поне съм трети и това създава по-добри възможности. Знаем, че тук е доста трудно да се изпреварва. Реалистично този уикенд е малко по-трудно. Просто не е това, което ми се искаше досега, но ще видим какво ще можем да постигнем утре“, каза Верстапен.
Снимки: Gettyimages