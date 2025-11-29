Нася Димитрова с 14 точки и девета победа в Япония

Националката Нася Димитрова и нейният Гънма Грийн Уингс записаха 9-а победа в японската V-лига. Димитрова и съотборничките й се наложиха много трудно и драматично у дома над Торей Ероус с 3:2 (23:25, 27:25, 24:26, 25:20, 15:12) в първия мач от 8-ия двоен кръг на редовния сезон на първенството.

Така Гънма е на 5-о място във временното класиране с 9 победи и 6 загуби. Утре (30 ноември) отново от 06,05 часа българско време е втората среща между двата тима.

Нася Димитрова се отчете с 14 точки (2 блока, 1 ас и 61% ефективност в атака) за успеха. Над всички за Гънма бе полската националка Оливия Рожански със страхотните 35 точки (3 блока, 2 аса, 45% ефективност в атака и 16% перфектно посрещане) за победата.