Николай Колев, Николай Къртев и ПАОК с 4-и успех в Гърция

Българските волейболисти Николай Колев, Николай Къртев и техният отбор ПАОК (Солун) записаха 4-и успех в шампионата на Гърция.

ПАОК се наложи у дама в Солун над Паниониос (Атина) с 3:0 (28:26, 25:19, 25:18) в мач от 6-ия кръг.

Николай Колев реализира 8 точки (1 ас, 3 блока, 50% ефективност в атака - +4).

Николай Къртев добави още 6 точки (1 ас, 2 блока, 38% ефективност в атака - +4).

Най-резултатен стана кубинският диагонал Фернандо Ернандес с 22 точки (1 ас, 2 блока, 70% ефективност в атака - +15) и бе избран за MVP.