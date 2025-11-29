Берое (Стара Загора) спечели първа победа след оспорван мач срещу Монтана 2003

Британи Никол Отри направи дабъл-дабъл с 19 точки и 13 борби, а Златка Маданкова и Валерия Алексиева добавиха по 18 пункта за победа на Берое (Стара Загора) с 80:75 (19:16, 19:27, 21:18, 21:14) срещу Монтана 2003 в двубой от третия кръг на българското първенство по баскетбол за жени.

Това бе първи успех на Берое за сезона и старозагорският тим се изравни с Рилски спортист (Самоков) и Монтана с по три точки.

Мачът бе равностоен до последната част, като минута след началото двата отбора бяха равни при 63:63. Именно тогава обаче Берое нанесе големия си удар със серия от 10:2, в която Алексиева отбеляза осем точки, включително две тройки.

Монтана така и не се съвзе след поредицата на домакините и загуби двубоя, въпреки че Радостина Христова отбеляза цели 35 точки и бе най-резултатна в мача. Националката записа дабъл-дабъл с десет точки и освен това направи шест асистенции, за да завърши с ефективност +41 като най-полезен играч в мача с голяма разлика с всички останали.

Първенство на България по баскетбол за жени, мачове от третия кръг на редовния сезон:

Берое (Стара Загора) - Монтана 2003 - 80:75 (19:16, 19:27, 21:18, 21:14)

1. Рилски спортист 2 1 1 156:140 3 точки

2. Монтана 2003 2 1 1 158:151 3

3. Берое 2 1 1 137:160 3