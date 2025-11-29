Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Хайденхайм
  3. Хайденхайм изненада Унион с късен обрат

Хайденхайм изненада Унион с късен обрат

  • 29 ное 2025 | 19:16
  • 671
  • 0
Хайденхайм изненада Унион с късен обрат

След две поредни тежки загуби Хайденхайм стигна до едва втората си победа за този сезон в Бундеслигата. До успеха се стигна след късен обрат и два гола в края. Отборът на Франк Шмит спечели с 2:1 гостуването си на Унион (Берлин).

След празливо начало гостите удариха греда чрез Хонсак. Пред другата врата удар на Кьон от воле не мина далеч от целта. Като цяло мачът не предлагаше много на зрителите и основно бе физическа битка с чести грешки. Домакините имаха леко предимство и малко преди почивката успяха да поведат с гол на Рани Кедира.

От началото на второто полувреме Унион държеше инициативата, а грешките на гостите се увеличаваха. Шмит направи тройна смяна, но тя не подобри особено неговия отбор. Домакините обаче бяха твърде пасивни и не се възползваха от няколко възможности, когато се откри пространство за контраатаки. Така се стигна до драматичния край. Резервата Щефан Шимер изравни в 90-ата минута, а в добавеното време друг футболист, появил се от скамейката - Ян Шьопнер, донесе победата на Хофенхайм след удар с глава.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Съндърланд започва да мечтае след фантастичен обрат

Съндърланд започва да мечтае след фантастичен обрат

  • 29 ное 2025 | 19:41
  • 1050
  • 0
Игор Тиаго не спира да бележи за Брентфорд, "пчеличките" в топ 10 след успех над Бърнли

Игор Тиаго не спира да бележи за Брентфорд, "пчеличките" в топ 10 след успех над Бърнли

  • 29 ное 2025 | 19:30
  • 1123
  • 1
Късен гол избави Кьолн от трета поредна загуба

Късен гол избави Кьолн от трета поредна загуба

  • 29 ное 2025 | 19:13
  • 309
  • 0
Барселона си подари измъчена победа

Барселона си подари измъчена победа

  • 29 ное 2025 | 19:13
  • 18152
  • 211
Гол в добавеното време донесе труден успех на Ман Сити срещу Груев и компания, българинът с цял мач

Гол в добавеното време донесе труден успех на Ман Сити срещу Груев и компания, българинът с цял мач

  • 29 ное 2025 | 19:05
  • 15068
  • 10
Ювентус 2:1 Каляри

Ювентус 2:1 Каляри

  • 29 ное 2025 | 19:00
  • 2297
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа

ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа

  • 29 ное 2025 | 19:29
  • 65752
  • 248
Янев: Работя все едно това ще е последният ден в кариерата ми в ЦСКА

Янев: Работя все едно това ще е последният ден в кариерата ми в ЦСКА

  • 29 ное 2025 | 19:52
  • 5277
  • 19
По-малко от обиколка не стигна на Никола Цолов за подиум във Формула 2

По-малко от обиколка не стигна на Никола Цолов за подиум във Формула 2

  • 29 ное 2025 | 19:16
  • 11119
  • 10
Бразилска самба в дебюта на Херо на "Колежа"

Бразилска самба в дебюта на Херо на "Колежа"

  • 29 ное 2025 | 16:56
  • 42443
  • 34
Барселона си подари измъчена победа

Барселона си подари измъчена победа

  • 29 ное 2025 | 19:13
  • 18152
  • 211
Гол в добавеното време донесе труден успех на Ман Сити срещу Груев и компания, българинът с цял мач

Гол в добавеното време донесе труден успех на Ман Сити срещу Груев и компания, българинът с цял мач

  • 29 ное 2025 | 19:05
  • 15068
  • 10