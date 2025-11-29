Хайденхайм изненада Унион с късен обрат

След две поредни тежки загуби Хайденхайм стигна до едва втората си победа за този сезон в Бундеслигата. До успеха се стигна след късен обрат и два гола в края. Отборът на Франк Шмит спечели с 2:1 гостуването си на Унион (Берлин).

След празливо начало гостите удариха греда чрез Хонсак. Пред другата врата удар на Кьон от воле не мина далеч от целта. Като цяло мачът не предлагаше много на зрителите и основно бе физическа битка с чести грешки. Домакините имаха леко предимство и малко преди почивката успяха да поведат с гол на Рани Кедира.

От началото на второто полувреме Унион държеше инициативата, а грешките на гостите се увеличаваха. Шмит направи тройна смяна, но тя не подобри особено неговия отбор. Домакините обаче бяха твърде пасивни и не се възползваха от няколко възможности, когато се откри пространство за контраатаки. Така се стигна до драматичния край. Резервата Щефан Шимер изравни в 90-ата минута, а в добавеното време друг футболист, появил се от скамейката - Ян Шьопнер, донесе победата на Хофенхайм след удар с глава.

