Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Александър Донски триумфира с титлата на двойки на турнира от сериите "Чалънджър" в португалския град Мая

Александър Донски триумфира с титлата на двойки на турнира от сериите "Чалънджър" в португалския град Мая

  • 29 ное 2025 | 19:14
  • 367
  • 0
Александър Донски триумфира с титлата на двойки на турнира от сериите "Чалънджър" в португалския град Мая

Александър Донски триумфира с титлата на двойки на тенис турнира от сериите "Чалънджър" в португалския град Мая с награден фонд от 145 250 евро.

Във финала българинът и неговият партньор Тиаго Перейра от Португалия надиграха французина Тео Арибаже и хърватина Нино Сердарушич с 6:2, 7:6(6).

В първия сет Донски и Перейра успяха да поведат с 3:0 гейма и без големи проблеми го спечелиха с 6:2. Играта вървеше в тяхна полза и във втория сет, в който те имаха аванс от 5:2 гейма. При 5:4 българинът и португалецът пропуснаха мачбол на свой сервис, а Арибаже и Сердарушич форсираха тайбрек.

В него Донски и Перейра постигнаха два минипробива, като особено ценен бе вторият, който дойде при 7:6 точки и донесе втория мачбол, който този път бе реализира.

За Донски това е 20-а титла на двойки в кариерата и втора от турнирите "Чалънджър". По-рано през годината  той стана шампион и на "Чалънджър" в Кигали, Руанда.

Титлата в Мая ще донесе на българина рекордно класиране в световната ранглиста, нови 100 точки, както и 3610 евро от наградния фонд.

Следвай ни:

Още от Тенис

Шиникова загуби финала на двойки в Тунис

Шиникова загуби финала на двойки в Тунис

  • 29 ное 2025 | 15:49
  • 544
  • 0
Дрейпър: Аз все още съм в началото на своето пътуване

Дрейпър: Аз все още съм в началото на своето пътуване

  • 29 ное 2025 | 04:53
  • 857
  • 0
Александър Донски на четвърти "Чаланджър" финал на двойки през сезона

Александър Донски на четвърти "Чаланджър" финал на двойки през сезона

  • 28 ное 2025 | 16:05
  • 534
  • 0
Шиникова победи Иванова в полуфиналите на двойки в Монастир

Шиникова победи Иванова в полуфиналите на двойки в Монастир

  • 28 ное 2025 | 15:57
  • 1100
  • 1
Спортните звезди все по-често избират Дубай

Спортните звезди все по-често избират Дубай

  • 28 ное 2025 | 15:53
  • 1468
  • 0
Лиа Каратанчева приключи в Анталия

Лиа Каратанчева приключи в Анталия

  • 28 ное 2025 | 15:51
  • 507
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа

ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа

  • 29 ное 2025 | 19:29
  • 65712
  • 248
Янев: Работя все едно това ще е последният ден в кариерата ми в ЦСКА

Янев: Работя все едно това ще е последният ден в кариерата ми в ЦСКА

  • 29 ное 2025 | 19:52
  • 5246
  • 19
По-малко от обиколка не стигна на Никола Цолов за подиум във Формула 2

По-малко от обиколка не стигна на Никола Цолов за подиум във Формула 2

  • 29 ное 2025 | 19:16
  • 11096
  • 10
Бразилска самба в дебюта на Херо на "Колежа"

Бразилска самба в дебюта на Херо на "Колежа"

  • 29 ное 2025 | 16:56
  • 42429
  • 34
Барселона си подари измъчена победа

Барселона си подари измъчена победа

  • 29 ное 2025 | 19:13
  • 18132
  • 211
Гол в добавеното време донесе труден успех на Ман Сити срещу Груев и компания, българинът с цял мач

Гол в добавеното време донесе труден успех на Ман Сити срещу Груев и компания, българинът с цял мач

  • 29 ное 2025 | 19:05
  • 15057
  • 10