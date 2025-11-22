Популярни
  Болоня
  2. Болоня
  Болоня надви Удинезе и се изравни с лидерите в Серия "А"

Болоня надви Удинезе и се изравни с лидерите в Серия “А”

  • 22 ное 2025 | 18:00
  • 165
  • 0
Болоня надви Удинезе и се изравни с лидерите в Серия “А”

Отборът на Болоня записа трета поредна победа в Серия "А", след като спечели с 3:0 като гост на Удинезе в двубоя помежду им от 12-ия кръг на италианския елит. Така “рособлу” прекратиха поредицата си от четири срещи без успех в мачовете си с този опонент.

Любопитното е, че в този мач играчите на домакините носеха на фланелките си фамилното име на своите майки, дъщери или приятелки. От друга страна, гостите пропуснаха да се оттеглят на почивката с аванс, тъй като в 41-вата минута Мадука Окойе спаси дузпа на Рикардо Орсолини, която беше свирена за игра с ръка на Кингсли Ехизибуе. В 54-тата минута обаче крилото се реваншира, след като асистира на Томазо Побега, който се разписа с шут по земя. Само пет минути по-късно халфът вкара втори гол с подобен удар, като в този случай се възползва от грешен пас на Окойе. В последните секунди на двубоя резервата Федерико Бернардески оформи крайния резултат с изстрел отблизо за първото си попадение с екипа на “рособлу”.

Така Болоня се изкачи на второто място в класирането със своите 24 точки, колкото имат също така първият Интер и третият Рома преди мачовете си от кръга. Удинезе пък остана на десетата позиция с 15 пункта.

