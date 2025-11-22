Популярни
Парма подписа с 38-годишен вратар на пожар

  • 22 ное 2025 | 17:35
  • 702
  • 0

От Парма официално обявиха привличането на вратаря Висенте Гуаита, който подписа договор само до края на сезона, пристигайки в клуба като свободен агент.

Тежък удар за Парма в борбата за оцеляване, титулярният вратар е със сериозна контузия
Тежък удар за Парма в борбата за оцеляване, титулярният вратар е със сериозна контузия

До спешното идване на 38-годишния ветеран се стигна, след като титулярният страж на Парма Зион Сузуки получи фрактура на средния пръст на лявата си ръка, заради която ще бъде извън игра за поне три месеца. От друга страна, Гуаита беше без отбор от лятото насам, когато си тръгна от Селта. Преди това испанецът, който ще носи фланелката с номер 13, е играл също така за Валенсия, Рекреативо Уелва, Хетафе и Кристъл Палас.

