Уилиам Чолов е втори в Европа

Уилиам Чолов спечели сребърен медал от Европейското първенство по бокс за мъже и жени до 23 години в Будапеща.

В категория до 80 килограма националът ни игра добре на финала в унгарската столица. В крайна сметка обаче той отстъпи на британеца Боби Уолъс с единодушно решение.

В рамките на целия шампионат Уилиам показа много добра игра, която го изведе до впечатляващи победи и участие на финала в унгарската столица. Той проведе тежки битки, в които на преден план излязоха волята и характера му, извели го до крайния успех. За България това бе трети финал в Будапеща.

Радо Росенов пренаписа историята на европейските първенства

Равносметката от шампионата е много позитивна, със злато на Радослав Росенов (60 кг) и сребърни отличия на Викторио Илиев (65 кг) и Уилиам Чолов (80 кг).

Викторио Илиев е вицешампион на Европа

Отборно България е с най-много финалисти при мъжете от 35 държави, излъчили участници.