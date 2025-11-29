Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Уилиам Чолов е втори в Европа

Уилиам Чолов е втори в Европа

  • 29 ное 2025 | 17:54
  • 455
  • 1
Уилиам Чолов е втори в Европа

Уилиам Чолов спечели сребърен медал от Европейското първенство по бокс за мъже и жени до 23 години в Будапеща.

В категория до 80 килограма националът ни игра добре на финала в унгарската столица. В крайна сметка обаче той отстъпи на британеца Боби Уолъс с единодушно решение.

В рамките на целия шампионат Уилиам показа много добра игра, която го изведе до впечатляващи победи и участие на финала в унгарската столица. Той проведе тежки битки, в които на преден план излязоха волята и характера му, извели го до крайния успех. За България това бе трети финал в Будапеща.

Радо Росенов пренаписа историята на европейските първенства
Радо Росенов пренаписа историята на европейските първенства

Равносметката от шампионата е много позитивна, със злато на Радослав Росенов (60 кг) и сребърни отличия на Викторио Илиев (65 кг) и Уилиам Чолов (80 кг).

Викторио Илиев е вицешампион на Европа
Викторио Илиев е вицешампион на Европа

Отборно България е с най-много финалисти при мъжете от 35 държави, излъчили участници.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Всичко или нищо за съперника на Кубрат Пулев

Всичко или нищо за съперника на Кубрат Пулев

  • 29 ное 2025 | 13:15
  • 3451
  • 0
Златото ги очаква!

Златото ги очаква!

  • 29 ное 2025 | 11:36
  • 3545
  • 1
Викторио Илиев отказа словак и е на финал на Европейското до 23 г.

Викторио Илиев отказа словак и е на финал на Европейското до 23 г.

  • 28 ное 2025 | 17:31
  • 1858
  • 1
Седем класни бойци от Нидерландия, Бразилия и Италия ще се качат на ринга на SENSHI

Седем класни бойци от Нидерландия, Бразилия и Италия ще се качат на ринга на SENSHI

  • 28 ное 2025 | 16:37
  • 1149
  • 0
Едуард Алексанян преди SENSHI 29: Победата ще е моя

Едуард Алексанян преди SENSHI 29: Победата ще е моя

  • 28 ное 2025 | 16:14
  • 1366
  • 0
Наградите "Златен пояс" ще се проведат на 5-и декември

Наградите "Златен пояс" ще се проведат на 5-и декември

  • 28 ное 2025 | 16:03
  • 588
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 0:4 ЦСКА, Кошмара с два бързи гола срещу една от любимите си жертви

Спартак (Варна) 0:4 ЦСКА, Кошмара с два бързи гола срещу една от любимите си жертви

  • 29 ное 2025 | 18:54
  • 42020
  • 133
Бразилска самба в дебюта на Херо на "Колежа"

Бразилска самба в дебюта на Херо на "Колежа"

  • 29 ное 2025 | 16:56
  • 34477
  • 32
Барселона 3:1 Алавес, 4 минути добавено време

Барселона 3:1 Алавес, 4 минути добавено време

  • 29 ное 2025 | 18:15
  • 9460
  • 87
Гол в добавеното време донесе труден успех на Ман Сити срещу Груев и компания, българинът с цял мач

Гол в добавеното време донесе труден успех на Ман Сити срещу Груев и компания, българинът с цял мач

  • 29 ное 2025 | 19:05
  • 8225
  • 8
ЦСКА 1948 се върна към победите сред витошката мъгла

ЦСКА 1948 се върна към победите сред витошката мъгла

  • 29 ное 2025 | 14:54
  • 33269
  • 63
Осем гола в три мача

Осем гола в три мача

  • 29 ное 2025 | 16:20
  • 21483
  • 8