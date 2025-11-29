Миньор (Перник) с първа победа за сезона

Волейболистките на Миньор (Перник) постигнаха първа победа за сезона в женската "Демакс+" лига. Воденият от Мартин Михайлов тим би категорично като гост Варна ДКС с 3:0 (25:13, 25:16, 25:14) в битката на дъното от 7-ия кръг на първенството.

По този начин перничанки вече са на 8-о място във временното класиране с 1 победа, 6 загуби и 4 точки, докато Варна ДКС остава на последната 10-а позиция без победа и без спечелена точка до момента.

В следващия 8-и кръг Миньор ще е домакин на Дея спорт (Бургас), а варненки ще гостуват на Славия.