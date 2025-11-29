Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  ЦПВК с разгром срещу Драгоман

ЦПВК с разгром срещу Драгоман

  • 29 ное 2025 | 17:38
  • 282
  • 0
ЦПВК с разгром срещу Драгоман

Отборът на ЦПВК записа 5-а победа от началото на сезона в женската "Демакс+" лига. Момичетата на Евелина Цветанова разгромиха като домакини Драгоман с 3:0 (25:17, 25:14, 25:17) в мач от 7-ия кръг на шампионата.

Така ЦПВК е твърдо на 4-о място във временното класиране с 5 победи, 2 загуби и 15 точки. Тимът на Антон Петров пък е на 6-а позиция с 4 победи, 3 загуби и 12 точки в актива си.

В следващия 8-и кръг ЦПВК ще гостува на шампиона Марица (Пловдив), докато Драгоман ще играе с Левски в София. Срещите са съответно в петък и събота (5 и 6 декември) от 18,30 часа.

ЦПВК позволи на Драгоман да води само в първите три разигравания на втория гейм и доминираше в остатъка от мача, за да запише 5-ата си победа.

