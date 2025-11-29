Популярни
  Осасуна навакса два гола пасив срещу Майорка в атрактивен дуел

  • 29 ное 2025 | 17:08
Майорка и Осасуна откриха съботната програма от кръга в Ла Лига с драматично 2:2 на “Сон Моиш”. Два гола на Ведат Муричи дадоха добър аванс на домакините, но съперникът успя да изравни, като второто попадение падна в добавеното време. Така двата отбора продължават да са на ръба на изпадащите преди изиграването на останалите мачове от 14-тия кръг.

След скучно първо полувреме втората част зарадва феновете с интересни събития. Муричи вкара за 1:0 от дузпа в 62-рата, а след още само четири минути удвои. Ключова тук беше ролята на 19-годишният талант Ян Виржили, който първо спечели наказателния удар, а след асистира на Муричи за 2:0. Младокът беше взет наскоро от дубъла на Барселона.

После обаче гостите се разиграха и в 82-рата резервата Раул Гарсия намали с далечен удар по земя. Изравняването стана факт в началото на добавеното време, когато защитникът Енцо Бойомо се включи в атака и беше точен за 2:2.

В мача остана време за едно 100-процентово положение, което беше пропуснато от Такума Асано от състава на Майорка.

