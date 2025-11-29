Урибе: Много обичам Берое, ще се спасим

Наставникът на Берое Хосу Урибе се завърна начело на тима при загубата с 1:2 от ЦСКА 1948.

"Съставът е доста различен. Имаме доста млади играчи. Имам много работа с момчетата, но виждам хубави неща. Смятам, че можем да сме конкурентоспособни и можем да покажем и друго лице.

Благодаря на президента Ернан Банато и на изпълнителния директор Пако Сарагоса за това, че помогнаха да се върна отново тук. Всички заедно – клуб и фенове, ще можем да спасим отбора.

Много обичам този клуб и искам само добро за него. При първия ми престой видях хубави неща, имаше сплотеност. Когато президентът ми се обади, за да се върна, приех без колебания", каза Урибе след мача в Бистрица.