Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мони Николов и Локомотив с победа №9!

Мони Николов и Локомотив с победа №9!

  • 29 ное 2025 | 15:28
  • 2303
  • 1

Световният вицешампион с България Симеон Николов и неговият клуб Локомотив (Новосибирск) се върнаха към успехите в Суперлигата на Русия.

Възпитаниците на Пламен Константинов победиха у дома Оренбуржие (Оренбург) с 3:0 (25:17, 25:17, 25:19) в мач от 10-ия кръг.

Симеон Николов игра цял мач и записа 4 точки (2 блока, 40% ефективност в атака) в двубоя.

19-годишният български разпределител получи най-високата оценка в мача за играта си 7.2.

Най-резултатен за Локомотив стана Иля Казаченков със 17 точки (1 ас, 67% ефективност атака - +11).

Омар Курбанов изигра страхотен двубой и добави 14 точки (2 ас, 86% ефективност атака (12/14), 20% перфектно и 70% позитивно посрещане - +13 - +11).

Отлично включване в двубоя направи младият Михаил Вишняков, който реализира 6 точки (3 аса, 100% ефективност в атака - +5).

Вадим Юцкевич бе най-резултатен за Оренбуржие с 9 точки (1 ас).

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - ОРЕНБУРЖИЕ (ОРЕНБУРГ) 3:0 (25:17, 25:17, 25:19)
ЛОКОМОТИВ: СИМЕОН НИКОЛОВ 4, Иля Казаченков 17, Омар Курбанов 14, Александър Маркин 3, Илияс Куркаев 2, Дмитрий Лизик 8 - Сергей Мелкозьоров-либеро (Юрий Бражнюк 4, Михаил Вишняков 6, Тимофей Бенкович 1)
Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ
Треньор: АНДРЕЙ ЖЕКОВ
ОРЕНБУРЖИЕ: Владимир Купряшин 2, Илнур Рахматулин 4, Тимофей Павлов 8, Вадим Юцкевич 9, Александър Ткаченко, Михаил Кулилин - Максим Максименко-либеро (Артьом Александров, Михаил Хлякин 6)
Старши треньор: АНТОН ВОЛВИЧ.

ПЪЛЕН ЗАПИС на мача ЛОКОМОТИВ - ОРЕНБУРЖИЕ 3:0 - ТУК!

Следвай ни:

Още от Волейбол

Бриджит Баджакова: Със сигурност не съм разочарована от днешния ден

Бриджит Баджакова: Със сигурност не съм разочарована от днешния ден

  • 28 ное 2025 | 20:12
  • 1660
  • 5
Иванина Малинова: Навсякъде се справихме добре

Иванина Малинова: Навсякъде се справихме добре

  • 28 ное 2025 | 20:02
  • 975
  • 0
Иван Димитров: Доволен съм от развитието на целия мач

Иван Димитров: Доволен съм от развитието на целия мач

  • 28 ное 2025 | 19:56
  • 1079
  • 0
Радослав Арсов: Помолих отбора да се събере и да изиграе един концентриран мач

Радослав Арсов: Помолих отбора да се събере и да изиграе един концентриран мач

  • 28 ное 2025 | 19:52
  • 1778
  • 0
Халкбанк се подсили с капитана на Полша

Халкбанк се подсили с капитана на Полша

  • 28 ное 2025 | 19:34
  • 2519
  • 0
Волейболистките на Левски без проблеми срещу Славия

Волейболистките на Левски без проблеми срещу Славия

  • 28 ное 2025 | 19:25
  • 1528
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ботев 1:0 Черно море, Маскоте бележи

Ботев 1:0 Черно море, Маскоте бележи

  • 29 ное 2025 | 15:36
  • 8641
  • 12
ЦСКА 1948 се върна към победите сред витошката мъгла

ЦСКА 1948 се върна към победите сред витошката мъгла

  • 29 ное 2025 | 14:54
  • 21237
  • 58
Втора лига на живо: вече 5:0 за Вихрен, следен от грандовете с два гола, Фратрия води

Втора лига на живо: вече 5:0 за Вихрен, следен от грандовете с два гола, Фратрия води

  • 29 ное 2025 | 16:00
  • 13138
  • 4
Нойер титуляр за Байерн и днес (съставите)

Нойер титуляр за Байерн и днес (съставите)

  • 29 ное 2025 | 15:25
  • 1213
  • 4
Трудно изпитание за ЦСКА във Варна по пътя на "червените" към топ 3

Трудно изпитание за ЦСКА във Варна по пътя на "червените" към топ 3

  • 29 ное 2025 | 07:23
  • 14484
  • 115
Барселона ще продължи да притиска Реал

Барселона ще продължи да притиска Реал

  • 29 ное 2025 | 07:58
  • 5959
  • 25