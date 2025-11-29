Мони Николов и Локомотив с победа №9!

Световният вицешампион с България Симеон Николов и неговият клуб Локомотив (Новосибирск) се върнаха към успехите в Суперлигата на Русия.

Възпитаниците на Пламен Константинов победиха у дома Оренбуржие (Оренбург) с 3:0 (25:17, 25:17, 25:19) в мач от 10-ия кръг.

Симеон Николов игра цял мач и записа 4 точки (2 блока, 40% ефективност в атака) в двубоя.

19-годишният български разпределител получи най-високата оценка в мача за играта си 7.2.

Най-резултатен за Локомотив стана Иля Казаченков със 17 точки (1 ас, 67% ефективност атака - +11).

Омар Курбанов изигра страхотен двубой и добави 14 точки (2 ас, 86% ефективност атака (12/14), 20% перфектно и 70% позитивно посрещане - +13 - +11).

Отлично включване в двубоя направи младият Михаил Вишняков, който реализира 6 точки (3 аса, 100% ефективност в атака - +5).

Вадим Юцкевич бе най-резултатен за Оренбуржие с 9 точки (1 ас).

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - ОРЕНБУРЖИЕ (ОРЕНБУРГ) 3:0 (25:17, 25:17, 25:19)

ЛОКОМОТИВ: СИМЕОН НИКОЛОВ 4, Иля Казаченков 17, Омар Курбанов 14, Александър Маркин 3, Илияс Куркаев 2, Дмитрий Лизик 8 - Сергей Мелкозьоров-либеро (Юрий Бражнюк 4, Михаил Вишняков 6, Тимофей Бенкович 1)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

Треньор: АНДРЕЙ ЖЕКОВ

ОРЕНБУРЖИЕ: Владимир Купряшин 2, Илнур Рахматулин 4, Тимофей Павлов 8, Вадим Юцкевич 9, Александър Ткаченко, Михаил Кулилин - Максим Максименко-либеро (Артьом Александров, Михаил Хлякин 6)

Старши треньор: АНТОН ВОЛВИЧ.

ПЪЛЕН ЗАПИС на мача ЛОКОМОТИВ - ОРЕНБУРЖИЕ 3:0 - ТУК!