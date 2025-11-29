Признание за Християна Тодорова

Бронзовата медалистка с ансамбъла на България от Олимпийските игри в Рио 2016 Християна Тодорова беше преизбрана за нов мандат като член на Техническия комитет по художествена гимнастика към Европейската гимнастика на Конгреса в чешката столица Прага.

Българката получи най-висок резултат от 17 гласа.

„Много съм развълнувана! За мен е огромна привилегия и чест да бъда преизбрана за член на Техническия комитет към Европейската гимнастика и то с такова доверие. Това е признание, че вървим в правилната посока, но и напомняне, че отговорността става още по-голяма", каза тя за Фейсбук страницата на БФХГ.

Елисо Бедошвили от Грузия беше преизбрана за президент на Техническия комитет по художествена гимнастика към Европейската гимнастика. Тя беше единствената кандидатура и ще поеме своя втори пореден мандат.

Бедошвили е международен съдия с най-висока категория „Бреве“ и дългогодишен експерт в техническото развитие на художествената гимнастика.

„Поздравявам нашия президент на Техническия комитет - Елисо Бедошвили. Вярвам в нейната компетентност, доброта и богат опит. Поздравявам и всички избрани членове, предстои ни вдъхновяваща и отговорна работа. Сърдечно благодаря на Българска федерация по художествена гимнастика, на цялата българска делегация тук в Прага, както и на Илиана Раева, Невяна Владинова и Красимир Дунев за подкрепата, доверието и любовта към мен“, завърши Тодорова.

„Гордея се с Християна. Никога не съм се съмнявала в нейния път и в силата, с която преследва целите си. Това, че спечели най-много гласове е най-яркото доказателство за огромната ѝ отдаденост и професионализъм през предишния мандат. Вярвам, че ще продължи да работи с любов и визия за бъдещето на художествената гимнастика. И както винаги - БФХГ е твърдо и с гордост зад нея“, каза вицепрезидентът на БФХГ Невяна Владинова.

Олимпийският сребърен медалист на халки и генерален секретар на БФ Гимнастика Йордан Йовчев не успя да влезе в Изпълкома на Европейската гимнастика.

Фарид Гаибов от Азербайджан беше преизбран за президент на Европейската гимнастика. Той надделя над хърватския си опонент Марио Вукоя с 27 срещу 23 гласа.

Вотът потвърждава доверието към неговото досегашно управление и задава ясна посока за развитието на европейската гимнастика през следващите години.

"Преизбирането на Християна Тодорова за член на Техническия комитет към Европейската гимнастика и то с най-много гласове, е категоричен и ярък атестат за изключителната ѝ работа през последните години.

Този избор е признание за професионализма, авторитета и високия стандарт, който тя неизменно отстоява. Като един от най-успешните български съдии и председател на Съдийската комисия към БФХГ, Християна утвърди България като стабилен и уважаван фактор в съдийската общност.

С дълбока вяра в един силен, уверен и успешен мандат, съм убедена, че именно тя ще покаже най-доброто лице на България и на българската школа в света на художествената гимнастика", коментира новината президентът на БФХГ Илиана Раева.

Снимка: БФХГ