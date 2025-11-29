Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Признание за Християна Тодорова

Признание за Християна Тодорова

  • 29 ное 2025 | 13:51
  • 318
  • 0
Признание за Християна Тодорова

Бронзовата медалистка с ансамбъла на България от Олимпийските игри в Рио 2016 Християна Тодорова беше преизбрана за нов мандат като член на Техническия комитет по художествена гимнастика към Европейската гимнастика на Конгреса в чешката столица Прага.

Българката получи най-висок резултат от 17 гласа.

„Много съм развълнувана! За мен е огромна привилегия и чест да бъда преизбрана за член на Техническия комитет към Европейската гимнастика и то с такова доверие. Това е признание, че вървим в правилната посока, но и напомняне, че отговорността става още по-голяма", каза тя за Фейсбук страницата на БФХГ.

Елисо Бедошвили от Грузия беше преизбрана за президент на Техническия комитет по художествена гимнастика към Европейската гимнастика. Тя беше единствената кандидатура и ще поеме своя втори пореден мандат.

Бедошвили е международен съдия с най-висока категория „Бреве“ и дългогодишен експерт в техническото развитие на художествената гимнастика.

„Поздравявам нашия президент на Техническия комитет - Елисо Бедошвили. Вярвам в нейната компетентност, доброта и богат опит. Поздравявам и всички избрани членове, предстои ни вдъхновяваща и отговорна работа. Сърдечно благодаря на Българска федерация по художествена гимнастика, на цялата българска делегация тук в Прага, както и на Илиана Раева, Невяна Владинова и Красимир Дунев за подкрепата, доверието и любовта към мен“, завърши Тодорова.

„Гордея се с Християна. Никога не съм се съмнявала в нейния път и в силата, с която преследва целите си. Това, че спечели най-много гласове е най-яркото доказателство за огромната ѝ отдаденост и професионализъм през предишния мандат. Вярвам, че ще продължи да работи с любов и визия за бъдещето на художествената гимнастика. И както винаги - БФХГ е твърдо и с гордост зад нея“, каза вицепрезидентът на БФХГ Невяна Владинова.

Олимпийският сребърен медалист на халки и генерален секретар на БФ Гимнастика Йордан Йовчев не успя да влезе в Изпълкома на Европейската гимнастика.

Фарид Гаибов от Азербайджан беше преизбран за президент на Европейската гимнастика. Той надделя над хърватския си опонент Марио Вукоя с 27 срещу 23 гласа.

Вотът потвърждава доверието към неговото досегашно управление и задава ясна посока за развитието на европейската гимнастика през следващите години.

"Преизбирането на Християна Тодорова за член на Техническия комитет към Европейската гимнастика и то с най-много гласове, е категоричен и ярък атестат за изключителната ѝ работа през последните години.

Този избор е признание за професионализма, авторитета и високия стандарт, който тя неизменно отстоява. Като един от най-успешните български съдии и председател на Съдийската комисия към БФХГ, Християна утвърди България като стабилен и уважаван фактор в съдийската общност.

С дълбока вяра в един силен, уверен и успешен мандат, съм убедена, че именно тя ще покаже най-доброто лице на България и на българската школа в света на художествената гимнастика", коментира новината президентът на БФХГ Илиана Раева.

Снимка: БФХГ

Следвай ни:

Още от Гимнастика

България е сред най-силно представените на конгреса на Европейската федерация

България е сред най-силно представените на конгреса на Европейската федерация

  • 28 ное 2025 | 17:15
  • 565
  • 0
Християна Тодорова и Невяна Владинова са в Прага за Изборния конрес на европейската гимнастика

Християна Тодорова и Невяна Владинова са в Прага за Изборния конрес на европейската гимнастика

  • 28 ное 2025 | 11:03
  • 515
  • 0
Шест титли за България от международния турнир по естетическа групова гимнастика в Самоков

Шест титли за България от международния турнир по естетическа групова гимнастика в Самоков

  • 27 ное 2025 | 18:27
  • 567
  • 0
Приятелска среща между състезателките от националния отбор и гимнастички от САЩ

Приятелска среща между състезателките от националния отбор и гимнастички от САЩ

  • 27 ное 2025 | 16:44
  • 1210
  • 0
ЦСКА организира международен турнир в памет на Велик Капсъзов

ЦСКА организира международен турнир в памет на Велик Капсъзов

  • 26 ное 2025 | 13:29
  • 489
  • 0
България е готова да посрещне Световното по естетическа групова гимнастика в Самоков

България е готова да посрещне Световното по естетическа групова гимнастика в Самоков

  • 26 ное 2025 | 08:39
  • 1714
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сред витошката мъгла: ЦСКА 1948 2:1 Берое

Сред витошката мъгла: ЦСКА 1948 2:1 Берое

  • 29 ное 2025 | 14:31
  • 10617
  • 49
11-те на Ботев и Черно море

11-те на Ботев и Черно море

  • 29 ное 2025 | 13:50
  • 1727
  • 1
Трудно изпитание за ЦСКА във Варна по пътя на "червените" към топ 3

Трудно изпитание за ЦСКА във Варна по пътя на "червените" към топ 3

  • 29 ное 2025 | 07:23
  • 11686
  • 90
Втора лига предлага три срещи днес

Втора лига предлага три срещи днес

  • 29 ное 2025 | 10:06
  • 6821
  • 2
Фламенго и Палмейрас в сблъсък на титаните за Копа Либертадорес

Фламенго и Палмейрас в сблъсък на титаните за Копа Либертадорес

  • 29 ное 2025 | 09:47
  • 3399
  • 0
Барселона ще продължи да притиска Реал

Барселона ще продължи да притиска Реал

  • 29 ное 2025 | 07:58
  • 4548
  • 7