Ботевистите поискаха от пловдивския кмет да задвижи нещата по "Колежа"

Сдруженията "Ботев 1912" и "ПФК Ботев" излязоха с декларация, с която призоваха кмета на Пловдив Костадин Димитров относно процедурата по изпълнението на етап 2 от стоителството на "Колежа".

"Днес Сдружение „Ботев 1912“ и Сдружение „ПФК Ботев“ излязохме с официална декларация по повод коментарите на кмета относно строителството на стадион „Локомотив“. Подкрепяме развитието на спортната инфраструктура в Пловдив – за всички клубове. Но има въпрос, който вече месеци стои без отговор и засяга хиляди хора: Защо Община Пловдив все още не е подписала договора за Етап 2 на стадион „Христо Ботев“, при положение че обществената поръчка е приключила, има класиране и всички административни изисквания са изпълнени? По време на срещата ни с кмета стана ясно, че без този договор конструкторът дори не може да приеме Етап 1.2.



Забавянето е необяснимо и противоречи на обществения интерес.Нашите призиви са ясни: Кметът да изпълни функциите си на възложител. Да бъде предотвратено напрежение сред жълто-черната общност. Да се подпише незабавно договорът за Етап 2 – в съответствие със закона и резултатите от процедурата.Стадион „Христо Ботев“ е публично финансиран проект, с ясни ангажименти и срокове от страна на общината. Той не е просто спортно съоръжение – това е единствената пловдивска арена, която може да бъде сертифицирана за домакинства на националните ни отбори още в най-кратък срок. Проект с национално значение.Пловдив заслужава модерни стадиони.Жълто-черната общност заслужава коректност и прозрачност.Чакаме конкретни действия. В интерес на града", написаха от Сдружение "Ботев 1912" и Сдружение "ПФК Ботев".