  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  "Канарчета" и "моряци" излизат в битка за трите точки на "Колежа"

"Канарчета" и "моряци" излизат в битка за трите точки на "Колежа"

  • 29 ное 2025 | 07:05
  • 889
  • 1

Ботев (Пловдив) и Черно море се изправят един срещу друг в двубой от 17-ия кръг на efbet Лига. Мачът на “Колежа” стартира в 15:00 часа, а главен съдия ще бъде Мариян Гребенчарски.

Гостите излизат като фаворити в днешната среща с оглед класирането и точковия актив. Пловдивчани към момента се намират на 12-ото място със 17 точки, докато варненци са пети с цели десет пункта отгоре.

Ботев записа две победи в последните си пет двубоя, но миналия кръг загуби. Тогава “канарчетата” отстъпиха на ЦСКА и прекъснаха добрата си серия. Иначе пловдивчани са третият отбор, който е допуснал най-много голове в своята врата. Единствено Монтана и Септември (София) са инкасирали повече попадения.

Слави Клашъра ще бъде специален гост на двубоя между Ботев (Пд) и Черно море
Слави Клашъра ще бъде специален гост на двубоя между Ботев (Пд) и Черно море

Черно море от своя страна също стъпи накриво миналата седмица. Тогава варненци отстъпиха у дома на Локомотив (София) и допусна третата си загуба от старта на сезона. Иначе “моряците” имаха само един успех в последните си пет двубоя.

Лошото за Илиан Илиев е, че той няма да може да разчита на титулярния си страж Пламен Илиев днес. Централният бранител Живко Атанасов обаче се завръща и ще може да помогне на своите съотборници.

Пламен Илиев отпадна от сметките на Илиан Илиев
Пламен Илиев отпадна от сметките на Илиан Илиев

За последно Ботев и Черно море играха един срещу друг през месец юли и тогава “моряците” победиха с 2:1. Последният мач на “Колежа” пък завърши с успех за пловдивчани.

