Живко Атанасов се завръща срещу Ботев (Пд)

Централният бранител на Черно море Живко Атанасов ще бъде възстановен за предстоящото гостуване на Ботев в Пловдив. Атанасов пропусна последния домакински мач срещу Локомотив (София).

Берк Бейхан за първи път от доста време насам бе включен в групата за двубоя срещу "железничарите". При добро стечение на обстоятелства се очаква за запише и първи игрови минути. Аут до края на полусезона е полузащитникът Димитър Тонев, който все още лекува контузия.



Пламен Трендафилов