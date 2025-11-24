Популярни
Живко Атанасов се завръща срещу Ботев (Пд)

  • 24 ное 2025 | 17:18
Централният бранител на Черно море Живко Атанасов ще бъде възстановен за предстоящото гостуване на Ботев в Пловдив. Атанасов пропусна последния домакински мач срещу Локомотив (София).

Берк Бейхан за първи път от доста време насам бе включен в групата за двубоя срещу "железничарите". При добро стечение на обстоятелства се очаква за запише и първи игрови минути. Аут до края на полусезона е полузащитникът Димитър Тонев, който все още лекува контузия.

Пламен Трендафилов

