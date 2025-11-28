България със седем плувци на Европейското в 25-метров басейн

Седем български състезатели ще участват на Европейското първенство по плуване за мъже и жени на 25-метров басейн, което ще се проведе в град Люблин, Полша, от 2 до 7 декември.

За най-много дисциплини традиционно е заявена Диана Петкова, която ще стартира на 50 и 100 метра свободен стил, 50 и 100 метра бруст и 100 и 200 метра съчетано.

Другите две дами в състава са Габриела Георгиева (50, 100 и 200 метра гръб) и Тея Николова (50 и 100 метра бруст).

При мъжете ще участват Петър Мицин (200, 400 и 800 метра свободен стил), Любомир Епитропов (50, 100 и 200 метра бруст), Дарен Кирилов и Калоян Левтеров (50, 100 и 200 метра гръб).