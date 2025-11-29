Популярни
Ето кой срещу кого на 1/4-финалите за Купата на НБА

  • 29 ное 2025 | 13:03
  • 380
  • 0
След изиграването на срещите от груповата фаза на турнира за Купата на НБА, станаха ясни и четвъртфиналните двойки в надпреварата.

На Изток водачът в схемата там Орландо Меджик ще се изправи срещу поставения под №4 Маями Хийт на 9 декември. №2 Торонто Раптърс пък излиза в същия ден срещу третия поставен Ню Йорк Никс.

На Запад шампионът на НБА и поставен под №1 Оклахома Сити Тъндър ще мери сили с №4 Финикс Сънс на 10 декември. В същия ден №2 Лос Анджелис Лейкърс се изправя срещу №3 Сан Антонио Спърс.

Полуфиналите са на 13 декември, а мачът за трофея ще се състои на 16 декември.

Снимки: Gettyimages

