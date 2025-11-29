Георги Глушков уважи специално тържество по случай 80 години баскетбол в Димитровград

На специална церемония в Димитровград (Цариброд) бяха отбелязани 80 години баскетбол в историческия град, който към днешна дата принадлежи към сръбска територия (б.а. - населяван от българско население през 16-ти и 17-ти век).

На специалната церемония освен президентът на БФБаскетбол Георги Глушков, присъства и вицепрезидентът Иван Ценов. Тържеството се проведе в културния дом в граничещия с България сръбски град.

Баскетболът в Димитровград започва през 1945 г., като любопитното е, че през същата година първата баскетболна топка от България там занася Александър Шойлев - брат на професор Димитър Шойлев.

Наскоро в града бе открита зала за 3000 души, а общо населението в Димитровград е 7000 души.

Снимки: БФБаскетбол