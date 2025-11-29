Мемфис се справи с Клипърс, Атланта пречупи Кливланд

Джeрън Джексън отбеляза 24 точки, а Зак Иди взе 19 борби, за да помогне на Мемфис Гризлис да постигне победа със 112:107 над Лос Анджелис Клипърс в мач за Купата на НБА.

Винс Уилямс добави 16 точки, а Джейлън Уелс и резервата Санти Алдама вкараха по 13 точки за победителите, които бяха гости в този двубой.

Гризлис завършиха с 3 победи и 1 загуба в групата си, но не се класираха за елиминационния кръг. Лос Анджелис Клипърс завърши с баланс 2-2.

Кауай Ленард отбеляза 39 точки, но не успя да предотврати 12-ата загуба на Клипърс в последните 14 мача. Джеймс Хардън добави 23 точки, 11 асистенции и 7 борби за Лос Анджелис.

Джейлън Джонсън реализира втория си трипъл-дабъл за сезона, а Атланта Хоукс удържа победа със 130:123 срещу гостуващия отбор на Кливланд Кавалиърс в друг мач за Купата на НБА.

Джонсън завърши с 29 точки, 12 борби и 12 асистенции.

И двата отбора завършиха с баланс 2-2 в своята група и бяха елиминирани от Купата на НБА.

