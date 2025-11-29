Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. НБА "открадна" трипъл-дабъл от Никола Йокич

НБА "открадна" трипъл-дабъл от Никола Йокич

  • 29 ное 2025 | 08:49
  • 484
  • 0
НБА "открадна" трипъл-дабъл от Никола Йокич

Баскетболистите на Денвър Нъгетс бяха победени от Сан Антонио Спърс на свой терен (136:139) през изминалата нощ, а сръбската суперзвезда на "Златните буци" Никола Йокич завърши този мач без трипъл-дабъл. По-точно, той го направи, но НБА му го анулира. Поражение пък изхвърли Денвър от турнира за Купата на НБА – състезание, което най-силната лига в света въведе в последните години, за да повиши значимостта на някои мачове през сезона.

Въпреки че гостите от Тексас бяха значително отслабени в този мач, тъй като Виктор Уембаняма не игра, в крайна сметка те успяха да победят Денвър след драма. Освен това, Никола Йокич остана без трипъл-дабъл в този мач, въпреки че първоначално му беше записан такъв. В крайна сметка той завърши с 21 точки, 10 асистенции и 9 борби, а десетата, която първоначално му беше приписана, впоследствие беше отнета от НБА лигата.

Всъщност, около тридесет секунди преди края на мача, Ди'Арън Фокс пропусна наказателен удар, Йокич стигна до топката и беше фаулиран, като първоначално му беше записана борба. По-късно обаче тя беше записана като отборна, въпреки че сръбският център пръв стигна до топката, преди Харисън Барнс да го фаулира. Между другото, Йокич досега през този сезон е записал десет трипъл-дабъла и води в НБА лигата по този показател.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Играха се 11 мача от НБА

Играха се 11 мача от НБА

  • 29 ное 2025 | 07:49
  • 2307
  • 0
Антъни Дейвис се завръща тази нощ

Антъни Дейвис се завръща тази нощ

  • 28 ное 2025 | 21:37
  • 1214
  • 0
Първата копка на новата зала на БУБА вече е факт

Първата копка на новата зала на БУБА вече е факт

  • 28 ное 2025 | 17:53
  • 971
  • 0
След важната среща: Желко Обрадович по-близо до раздяла с Партизан, спортният директор - аут

След важната среща: Желко Обрадович по-близо до раздяла с Партизан, спортният директор - аут

  • 28 ное 2025 | 17:29
  • 1796
  • 0
Берое подписа с американски център

Берое подписа с американски център

  • 28 ное 2025 | 16:51
  • 461
  • 1
Марк Кюбан посочи кой е причинил загубата на Далас от Маями във Финалите на НБА през 2006 година

Марк Кюбан посочи кой е причинил загубата на Далас от Маями във Финалите на НБА през 2006 година

  • 28 ное 2025 | 16:12
  • 988
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Трудно изпитание за ЦСКА във Варна по пътя на "червените" към топ 3

Трудно изпитание за ЦСКА във Варна по пътя на "червените" към топ 3

  • 29 ное 2025 | 07:23
  • 3579
  • 25
"Канарчета" и "моряци" излизат в битка за трите точки на "Колежа"

"Канарчета" и "моряци" излизат в битка за трите точки на "Колежа"

  • 29 ное 2025 | 07:05
  • 2050
  • 1
ЦСКА 1948 ще надига глава срещу Берое на завърналия се Хосу

ЦСКА 1948 ще надига глава срещу Берое на завърналия се Хосу

  • 29 ное 2025 | 07:11
  • 1553
  • 2
Милан и Лацио се изправят един срещу друг в дербито на Серия А

Милан и Лацио се изправят един срещу друг в дербито на Серия А

  • 29 ное 2025 | 08:05
  • 1205
  • 0
Барселона ще продължи да притиска Реал

Барселона ще продължи да притиска Реал

  • 29 ное 2025 | 07:58
  • 1153
  • 0
Мъка на "Лаута"! Локомотив започна да се движи като пътнически влак

Мъка на "Лаута"! Локомотив започна да се движи като пътнически влак

  • 28 ное 2025 | 19:28
  • 33466
  • 64