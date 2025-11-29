НБА "открадна" трипъл-дабъл от Никола Йокич

Баскетболистите на Денвър Нъгетс бяха победени от Сан Антонио Спърс на свой терен (136:139) през изминалата нощ, а сръбската суперзвезда на "Златните буци" Никола Йокич завърши този мач без трипъл-дабъл. По-точно, той го направи, но НБА му го анулира. Поражение пък изхвърли Денвър от турнира за Купата на НБА – състезание, което най-силната лига в света въведе в последните години, за да повиши значимостта на някои мачове през сезона.

Въпреки че гостите от Тексас бяха значително отслабени в този мач, тъй като Виктор Уембаняма не игра, в крайна сметка те успяха да победят Денвър след драма. Освен това, Никола Йокич остана без трипъл-дабъл в този мач, въпреки че първоначално му беше записан такъв. В крайна сметка той завърши с 21 точки, 10 асистенции и 9 борби, а десетата, която първоначално му беше приписана, впоследствие беше отнета от НБА лигата.

Всъщност, около тридесет секунди преди края на мача, Ди'Арън Фокс пропусна наказателен удар, Йокич стигна до топката и беше фаулиран, като първоначално му беше записана борба. По-късно обаче тя беше записана като отборна, въпреки че сръбският център пръв стигна до топката, преди Харисън Барнс да го фаулира. Между другото, Йокич досега през този сезон е записал десет трипъл-дабъла и води в НБА лигата по този показател.

Снимки: Gettyimages