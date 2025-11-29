ПСЖ ще брани върха срещу наранения Монако

Монако ще посрещне лидера в класирането Пари Сен Жермен в мач от Лига 1, който ще се изиграе на 29 ноември 2025 г. Двубоят на стадион "Луи II" ще започне от 18:00 часа. Срещата ще бъде ръководена от опитния френски рефер Клеман Тюрпен. Сблъсъкът между двата отбора се очертава като един от най-интересните в този кръг на френското първенство.

Пари Сен Жермен доминира в класирането на Лига 1, заемайки първото място с 30 точки след 13 изиграни мача. Парижани имат впечатляваща голова разлика с 27 отбелязани и само 11 допуснати гола. От друга страна, Монако се намира на 8-ма позиция с 20 точки от същия брой срещи, като монегаските имат равна голова разлика – 25 отбелязани и 25 допуснати гола. Разликата от 10 точки между двата отбора показва превъзходството на ПСЖ в първенството до момента. Победа за домакините би им позволила да се доближат до челната шестица, докато успех за гостите би затвърдил лидерската им позиция.

Монако преминава през труден период, като в последните си пет мача има само една победа, едно равенство и три загуби. Монегаските завършиха наравно 2:2 срещу Пафос в Шампионската лига (на 26.11.2025), но преди това претърпяха тежко поражение с 1:4 от Рен в Лига 1 (на 22.11.2025). Отборът загуби и от Ланс с 1:4 (на 08.11.2025), а единствената им победа дойде при гостуването на Бодьо/Глимт с 0:1 в Шампионската лига (на 04.11.2025). Серията от слаби резултати започна със загуба от Париж ФК с 0:1 (на 01.11.2025). Пари Сен Жермен, от своя страна, демонстрира отлична форма с четири победи и само една загуба в последните си пет мача. Парижани постигнаха зрелищна победа с 5:3 срещу Тотнъм в Шампионската лига (на 26.11.2025), а преди това разгромиха Льо Авър с 3:0 в Лига 1 (на 22.11.2025). Отборът на Луис Енрике записа и важна победа като гост срещу Лион с 2:3 (на 09.11.2025). Единственото поражение дойде в Шампионската лига срещу Байерн (Мюнхен) с 1:2 (на 04.11.2025), но след това парижани се върнаха към победите с 1:0 срещу Ница (на 01.11.2025).

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Пари Сен Жермен има категорично предимство с четири победи и едно равенство. Последната среща се състоя на 7 февруари 2025 г., когато парижани разгромиха Монако с 4:1 в мач от Лига 1. Преди това, на 5 януари 2025 г., ПСЖ спечели Суперкупата на Франция с минимален резултат 1:0. В последния мач на "Луи II" от 18 декември 2024 г., гостите отново надделяха с 4:2. Единственото равенство между двата отбора дойде на 1 март 2024 г., когато срещата завърши 0:0. Най-убедителната победа на парижани беше на 24 ноември 2023 г. с 5:2. Тази статистика показва, че Монако има сериозни трудности срещу шампионите на Франция в последните години.

Ламин Камара се очертава като ключова фигура за Монако в предстоящия двубой. Младият сенегалски полузащитник, роден през 2004 г., се утвърди като основен играч в средата на терена за монегаските. Неговите технически умения и визия за играта са от решаващо значение за организацията на атаките на отбора. Камара ще има трудната задача да противодейства на силната средна линия на ПСЖ и да създава възможности за нападателите Фолорин Балогун и Ансу Фати. За Пари Сен Жермен, португалският талант Жоао Невеш се превърна в една от най-важните придобивки през този сезон. 21-годишният полузащитник, който се присъедини към парижани от Бенфика, впечатлява с невероятната си работоспособност и тактическа интелигентност. Невеш формира силно партньорство с Витиня и Фабиан Руис в средата на терена, което позволява на нападателите Кварацхелия, Рамос и Баркола да получават качествени подавания. Неговата способност да прекъсва атаките на противника и да започва бързи контраатаки ще бъде от решаващо значение за успеха на ПСЖ в този мач.