  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. "Гръмотевиците" удариха и Финикс

"Гръмотевиците" удариха и Финикс

  • 29 ное 2025 | 10:28
  • 276
  • 0
"Гръмотевиците" удариха и Финикс

Оклахома Сити Тъндър продължава впечатляващия си ход през настоящия сезон, след като надви и Финикс Сънс със 123:119 в двубой от NBA Cup.

Шампионът на НБА записа 19-ата си победа в редовния сезон, подобрявайки актива си до 19-1. Същевременно, "Гръмотевиците" приключиха участието си в NBA Cup с пълен успех (4-0), осигурявайки си комфортно класиране за следващата фаза.

За победителите суперзвездата Шай Гилджъс-Алекзандър направи поредно изключително представяне, завършвайки мача с 37 точки, 8 асистенции и 3 борби. От страна на Сънс Девин Букър беше най-добър с 21 точки, 8 борби и 6 асистенции.

Първия си мач за сезона след възстановяване от контузия пък записа една от звездите на Тъндър - гардът-крило Джейлън Уилямс. Той отбеляза 11 точки, към които добави 8 асистенции, 4 борби, 2 откраднати топки и 1 блок.

Снимки: Gettyimages

