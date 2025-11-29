Популярни
Фабрегас: Надявам се това да е само началото

  • 29 ное 2025 | 06:36
  • 108
  • 0

Старши треньорът на Комо Сеск Фабрегас коментира победата над Сасуоло с 2:0 в срещата от 13-ия кръг на Серия А и последните резултати на отбора. Отборът няма поражение вече в 12 поредни мача във всички турнири.

“Напоследък се фокусираме много върху статични положения, благодарение на работата на Касети и Скацола, защото много противници се опитват да ограничат силните ни страни. Това е оръжие, което трябва да продължим да усъвършенстваме и да се фокусираме върху него. Имам късмета да работя тук в Комо, защото имаме специална визия. Тя е изградена около играчите. Винаги оставаме скромни и земни”, каза Фабрегас.

Комо удари новак и се изравни с Интер
Комо удари новак и се изравни с Интер

С успеха Комо се изравни по точки с тима на Интер, който заема четвъртото място.

“Самата игра е важна за нас: трябва да поддържаме формата си и постепенно да се подобряваме. Надявам се това да е само началото. Все още има много работа пред нас и неща, които трябва да подобрим. Трябва също така да помогнем на онези играчи, които наскоро се присъединиха към нас, да се адаптират и развият”, каза още Фабрегас.

Комо удари новак и се изравни с Интер

Комо удари новак и се изравни с Интер

  • 28 ное 2025 | 23:57
  • 3120
  • 0
