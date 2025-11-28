Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Комо
  Комо удари новак и се изравни с Интер

  • 28 ное 2025 | 23:57
  • 685
  • 0

Отборът на Комо записа успех с 2:0 при домакинството си на тима на Сасуоло в първия мач от 13-ия кръг на италианската Серия А. С трите точки момчетата на Сеск Фабрегас запазиха шестата си позиция и се изравниха по точки с Болоня и Интер, които делят четвъртото място.

Домакините имаха щастието да открият рано резултата в 14-ата минута с гола на Анастасиос Дувикас. След това те затвориха пространствата в своята половина и рядко допускаха опасности пред вратата си. Чак в 32-рата минута Неманя Матич създаде реално положение, с което можеше да изравни. Джейдън Адай и Нико Пас пък можеха да удвоят преднината на Комо, но и те не сполучиха.

Така новаците продължиха двубоя с надеждата, че след почивката ще променят изражението на светлинното табло. Това обаче не се случи в тяхна полза и те отново допуснаха ранен гол. В 53-тата минута Пас намери Алберто Морено, който бе точен и прониза за втори път Ариянет Мурич.

В заключителните минути футболистите в бели спортни екипи опитаха нов натиск, като Матич отново бе най-близо до истината, но той отново не сполучи и в крайна сметка гостите трябваше да се примирят със загубата, която бе първа за тях от 3-ти ноември насам. Домакините пък продължиха с изключителната си серия и вече цели 12 поредни мача във всички турнири не познават вкуса на поражението

В следващия кръг Комо ще има тежко гостуване на “Джузепе Меаца”, след което дори може да нахлуе в топ 4. Сасуоло пък ще приеме закъсалия Фиорентина. И двата мача предстоят на 6-и декември (събота).

