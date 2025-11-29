Популярни
Резултати от НХЛ

  • 29 ное 2025 | 05:48
  • 390
  • 0
Резултати от НХЛ

В нощта на 28-и срещу 29-и ноември (петък срещу събота) се играха общо 15 мача от програмата на редовния сезон на НХЛ на САЩ и Канада. След техния край лидери във временното класиране на четирите дивизии са Тампа Бей Лайтнинг (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Анахайм Дъкс (Тихоокеанска), Ню Джърси Девилс (Столична).

Детройт Ред Уингс - Тампа Бей Лайтнинг 3:6 (1:3 2:3 0:2)

Бостън Бруинс - Ню Йорк Рейнджърс 2:6 (0:2 0:2 2:2)

Минесота Уайлд - Колорадо Аваланч 4:3* след продължение и дузпи — 2:2 в редовното време, 0:0 в продължението, 2:1 при дузпите

Анахайм Дъкс - Лос Анджелис Кингс 6:4* след продължение и дузпи — 4:4 в редовното време, 0:0 в продължението, 2:0 при дузпите

Бъфало Сейбърс - Ню Джърси Девилс 0:5 (0:1 0:1 0:3)

Вегас Голдън Найтс - Монреал Канейдиънс 1:4 (0:1 0:1 1:2)

Ню Йорк Айлъндърс - Филаделфия Флайърс 4:5* след продължение и дузпи — 3:3 в редовното време, 0:0 в продължението, 1:2 при дузпите

Сан Хосе Шаркс - Ванкувър Канъкс 3:2 (1:1 2:1 0:0)

Сент Луис Блус - Отава Сенатърс 4:3 (0:0 1:2 3:1)

Флорида Пантърс - Калгари Флеймс 3:5 (2:2 0:2 1:1)

Вашингтон Кепиталс - Торонто Мейпъл Лийфс 4:2 (0:1 1:1 3:0)

Каролина Хърикейнс - Уинипег Джетс 5:1 (1:1 0:1 4:0)

Кълъмбъс Блу Джакетс - Питсбърг Пенгуинс 3:4* след продължение — 3:3 (1:1 2:0 0:2) в редовното време, 0:1 в продължението

Далас Старс - Юта Мамът 4:3 (1:2 3:1 0:0)

Чикаго Блекхоукс - Нешвил Предейтърс 3:4 (1:0 1:3 1:1)

